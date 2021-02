Cine este iubitul Irinei Rimes, de fapt. Pentru el a luat decizia radicală de a părăsi România

Irina Rimes a luat o decizie radicală după ce s-a îndrăgostit. Artista a ales să părăsească țara pentru iubitul ei. Cine este misteriosul bărbat care i-a furat inima vedetei?

Irina Rimes este o artistă foarte apreciată. Tânăra se bucură de succes pe plan profesional, iar mai nou, se pare că s-a îndrăgostit iremediabil de un bărbat pentru care a ales să părăsească chiar și țara. Tânărul este francez de origine și este tot artist. Motiv pentru care, frumoasa Irina s-a mutat în Franța alături de iubitul ei.

După ce anul trecut Irina Rimes (29 ani) s-a despărțit de fostul ei iubit, toboșarul Alexandru Badea, acum se pare că artista a fost lovită, din nou, de săgeata lui Cuppidon. Vedeta din Chișinău a lăsat totul în urmă, cu toate că aici se bucura de multă notorietate. Irina Rimes s-a mutat în Franța pentru a locui alături de noul ei iubit.

David Goldcher, noul iubit al Irinei este tot artist. El a apărut ca interpret în mai multe videoclipuri și se pare că este foarte îndrăgostit de faimoasa brunetă. Cei doi au închiriat un apartament și au semnat cu o nouă casă de discuri.

Vedeta le-a arătat fanilor ei pe conturile de socializare cum arată noua locuință în care va sta alături de David. Mai mult, l-a surprins și pe tânăr în imagini. David este blond și înalt, iar relația lor pare foarte promițătoare. Artista a precizat că locuiesc într-un apartament închiriat și nici nu intenționează să achiziționeze unul cât timp este pandemie.

Irina Rimes a fost căsătorită, iar în urma divorțului artista a căzut în depresie, după cum declara chiar ea.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, mărturisea artista cu ceva timp în urmă.