Irina Rimes s-a mutat din țară! Unde se stabilește cântăreața, decizia e categorică

Surpriză pe piața muzicală din România. Irina Rimes s-a mutat din țară! Unde se stabilește cântăreața. Decizia ei este categorică, nu va da înapoi. De ce a hotărât artista să plece din țară și unde s-a stabilit acum.

Irina Rimes nu încetează să ne uimească. Recent, artista originară din Republica Moldova și-a surprins fanii de pretutindeni atunci când a decis să se mute definitiv din România. Deși, inițial, admiratorii cântăreței au crezut că este vorba despre o glumă, se pare că Irina Rimes nu dă înapoi și este foarte categorică în hotărârea sa. Irina Rimes se mută în Franța, iar motivul este unul destul de simplu. Se pare că frumoasa brunetă își urmează inima și a făcut un compromis de dragul iubitului său, pe care a decis să-l urmeze pe tărâm francez.

Pandemia de coronavirus i-a adus multe surprize Irinei Rimes și pe plan sentimental. Bruneta s-a despărțit de toboșarul Alexandru Badea și acum trăiește o nouă poveste de dragoste alături de un francez care i-a furat inima. Tânărul muzician care i-a readus zâmbetul pe buze Irinei Rimes activează tot în domeniul muzical. Se numește David Goldcher și a mai apărut în video-urile artistei. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat împreună, cu chirie, într-o locuință dintr-un oraș francez unde compun muzică și se distrează de zile mari.

Încurcate sunt căile dragostei și se spune că un suflet de artist este mult mai sensibil atunci când vine vorba despre decepțiile amoroase. Artista s-a căsătorit la 22 de ani și credea că va povestea lor de iubire va dăinui, însă destinul a avut alte planuri pentru cei doi. Irina Rimes a mărturisit că a fost în depresie după ce a divorțat de Andi Bănică, soțul ei. Dar, ca orice femeie puternică, a reușit să se pună pe picioare și acum pare să-și fi găsit, în sfârșit, liniștea și fericirea.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, mărturisea artista cu ceva timp în urmă.