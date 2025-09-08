Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
08 sept. 2025 | 15:51
de Violeta Badea

Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern

Cine este iubitul Cabiriei Morgenstern: actorul Adrian Ciobanu, cu 37 de ani mai în vârstă decât fiica Maiei Morgenstern
Adrian Ciobanu si Cabria Morgenstern. Sursa foto: Facebook

Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a devenit recent mamă, la doar 26 de ani. Puțini știu însă cine este tatăl copilului ei. Este vorba despre actorul Adrian Ciobanu, în vârstă de 63 de ani, cu care tânăra trăiește o frumoasă poveste de iubire, demonstrând că dragostea nu ține cont de diferențe de vârstă.

Adrian Ciobanu, un actor complet cu o carieră impresionantă

Adrian Ciobanu este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” București, promoția 1990, la clasa marilor profesori Ion Cojar și Leopoldina Bălănuță. De-a lungul carierei, actorul și-a construit un portofoliu solid, împărțit între scena teatrală și platoul de filmare.

A debutat pe marele ecran într-o perioadă prolifică pentru cinematografia românească, cu filme ce au lăsat amprentă emoțională asupra publicului tânăr, precum ”Declarație de dragoste” (1985), ”Zâmbet de soare” (1988) și ”Noiembrie, ultimul bal” (1989). Ulterior, Adrian Ciobanu a demonstrat versatilitate, trecând cu ușurință de la roluri romantice și dramatice la comedie sau film istoric.

Actorul a colaborat cu regizori români și în producții internaționale, jucând în ”Nunta mută” (2008), ”Funeralii fericite” (2013), ”Maria, Regina României” (2019) – unde a interpretat generalul Alexandru Averescu – și ”Memento 1918” (2023), cel mai recent proiect de film istoric.

Povestea de dragoste cu Cabiria Morgenstern

Cabiria Morgenstern și Adrian Ciobanu trăiesc o relație de câțiva ani, iar diferența de 37 de ani nu i-a împiedicat să-și construiască o familie. Noul rol de tată al lui Adrian Ciobanu și de mamă al Cabiriei a fost întâmpinat cu bucurie și emoție de întreaga familie, Maia Morgenstern fiind acum proaspătă bunică.

Actrița a comentat cu umor despre relația fiicei sale și a ginereului său în cadrul provocării ”sosurilor picante” la emisiunea ”La Măruță”: ”Adrian Ciobanu. E foaaarte slab. Nu știu la ce vă refereți. Da, ginerele”, potrivit TV Mania.

O familie fericită și pregătită pentru viitor

Noul capitol din viața Cabiriei Morgenstern și a lui Adrian Ciobanu marchează începutul unei etape importante pentru cuplu. Tânăra a devenit mamă, iar partenerul ei, cu o experiență bogată atât profesional, cât și personal, se bucură de rolul de tată.

Împreună, cei doi formează un cuplu apreciat pentru discreția lor, dar și pentru eleganța și rafinamentul pe care îl afișează în aparițiile publice.

Cabiria Morgenstern și Adrian Ciobanu demonstrează că iubirea și sprijinul reciproc pot depăși diferențele de vârstă și că familia rămâne întotdeauna centrul unei vieți fericite.

