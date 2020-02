Cine este Gennady Tkachenko-Papizh, rusul de aur de la Românii au Talent. Andra a avut o reacție uluitoare când l-a auzit

Vineri seara a început sezonul 10 al show-ului ”Românii au Talent, la Pro TV. A fost o seară magică, cu multe momente de adevărată artă, dar cel mai bun moment a venit exact la final. A urcat pe scena ”Românii au Talent”, îmbrăcat în alb și a electrizat întreaga audiență, la fel s-a întâmplat și cu jurații, Andra, Andi Moiescu, Florin Călinescu și Mihai Petre.

Cine este Gennady Tkachenko-Papizh, rusul de aur de la Românii au Talent

Gennady Tkachenko-Papizh, în vârstă de 56 de ani, vine din Kazakhstan, este stabilit de câțiva ani în Germania, la Berlin. De prin 2014 – 2015 a participat, peste tot pe glob, la aceeași emisiune, în funcție de țara în care s-a desfășurat concursul, ”Ucraina’s Got Talent”, ”Germany’s Got Talent”, și acum a ajuns în România. În 2019 a fost unul din participanții la ”Britain’s Got Talent The Champions”, este vorba de show-ul unde urcă pe scenă toți finaliștii la versiunea clasică ”Britain’s Got Talent”, și sunt trecuți prin aceleași trieri, numai că aici regulile sunt puțin schimbate.

În clipul de prezentare Gennady vorbește despre harul său și despre faptul că, peste tot pe unde a participat, a fost imposibil să nu primească celebrul ”Golden Buzz”:

”Numele meu este Cine este Gennady Tkachenko-Papizh. M-am născut în Kazakhstan, dar acum locuiesc la Berlin. Am participat, pe tot globul, la aceste show-uri. În 2016 am finalist la ”Ucraina’s Got Talent”, am primit ”Golden Buz”, atât la show-ul din Germania, cât și la cel din Georgia. Prestațiile mele artistice au peste 300 de milioane de vizualizări pe youtube. Am iubit muzica dintotdeauna. Mi-am descoperit talentul, încă de pe vremea când eram copil. M-am visat cântând pe scene mari, cum este cea din Marea Britanie (2019). Eu sunt aici să arăt lumii întregi harul meu. Sper să pot oferi o prestație cât pentru o viață!”, spunea anul trecut Gennady.

Andra a avut o reacție uluitoare când l-a auzit

A venit momentul ”Românii au Talent”, iar Gennady a demonstrat, încă odată, dacă mai era cazul, că a meritat ”Golden Buzz”-urile primite pnână acum, peste tot pe unde a performat. Andra, cu binecunoscuta ei frază ”mi s-a făcut pielea de găină”, a avut într-adevăr această senzație. Gennady Tkachenko-Papizh, imitator de sunete, l-a făcut pe Smiley să spună: ”Ne-a uimit, vine din altă lume”, așa că el și Pavel Bartoș au decis să-l trimită direct în semifinaleei fiind cei care i-au acordat, pe merit, ”Golden Buzz”-ul românesc.