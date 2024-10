Cine sunt nașii lui Iancu Sterp și ai Denisei Coțolan. Au impresionant pe toată lumea cu apariția lor

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se căsătoresc astăzi, 27 octombrie, zi care nu a fost aleasă la întâmplare, ci are o semnificație aparte pentru familia Culiță. Petrecerea va fi una cu fast, la care vor participa sute de invitați.

Ziua de 27 octombrie este una specială, mai ales că sora lui Iancu, Ileana Sterp, s-a căsătorit și ea tot în aceeași zi cu soțul ei, Adrian Cernat, în 2019. Iancu și Denisa vor spune „Da” într-un cadru deosebit, același salon unde Ileana Sterp și Adrian Cernat și-au unit destinele.

„Se însoară mezinul familiei pe 27 octombrie. Este exact ziua în care eu și soțul meu am avut nunta în anul 2019. Așa s-a nimerit. Fac la aceeași sală unde am făcut și noi. M-au sunat în legătură cu multe detalii și îi ajut cu plăcere. Pe Iancu nu îl văd emoționat deloc, mai degrabă pe Denisa. Cred că așa este în majoritatea cazurilor, noi femeile ne stresăm mai tare: rochia, pantofii, toate cele, dar bărbații…”, a spus Ileana Sterp în cadrul emisiunii Follow us!