Cine este femeia care se dădea drept estetician în București. Detalii șocante

Svetlana Serghei, falsul medic care practica ilegal chirurgia estetică într-un cabinet din București, va fi prezentată vineri, cu prpunere de arestare perventivă la Judecătoria Sectorului 2.

Cine este femeia care se dădea drept estetician în București

Alături de ea va mai fi adus în fața judecătorilor și soțul ei, care o sprijinea în activitatea infracțională, conform surselor ”Adevărul”.

De altfel, cazul femeii este aproape identic cu al italianului Matteo Politi, care a fost trimis în judecată și își așteaptă sentința pe 14 decembrie. Și femeia care se prezeenta în mediul online ca ”Dr. Lana” practica estetica facială într-un cabinet fără să aibă acest drept.

„La data de 03.12.2020, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pune în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Constanţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activitati”, se indică într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

De altfel, Serviciul Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei s-a sesizat din oficiu privitor la faptul că o femeie, care ar pretinde că este medic, face intervenţii chirurgicale minim invazive în domeniul estetic.

Aceasta ar fi închiriat spații de tip medical în care efectua proceduri de microchirurgie estetică. Însă mai multe informații șocante ies la iveală despre acest caz. Se pare că femeia obișnuia să dea vina pe paciente când ele se plângeau de dureri, după care le sfătuia să ia analgezice.

Ce spune o femeie care au apelat la serviciile ei

Una dintre femeile care au apelat la Dr. Lana a suferit o infecţie gravă şi a povestit în exclusivitate pentru „Adevărul” prin ce a trecut.

„Pe 29 februarie am fost la ea pentru o intervenţie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a intervenţiei a fost o infecţie de toată ”frumuseţea”, voi ataşa şi poze. Discutând cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar după 3 cutii încă nu trecea deloc. Norocul meu – ca sa spun aşa, dacă asta e noroc – este că pur şi simplu firul a migrat şi mi-a ieşit efectiv singur prin piele … Durerile şi suferinţa nu are rost să vi le descriu. Ea a pretins că este medic până în ultimul moment şi încerca să dea vina pe mine pentru cele întâmplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook şi am văzut că şi alte fete au trecut prin asta şi mi-am dat seama că nu am nicio vină. Mai am interventii, ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri”, a declarat femeia, pentru „Adevărul”. În plus, femeia a povestit cum era ”clinica” în care opera Dr. Lana. „Era apartamentul dumneaei. Se vedea şi la baie că era o baie personală. Camera respectivă, cabinetul, arată normal”, a mai spus femeia.

Svetlana Serghei a pus la dispoziţia persoanelor interesate de chirurgia estetică un număr de telefon, dar spunea că răspunde doar pe WhatsApp. „Partea dreaptă vizibil umflată, dură, şi o senzaţie de ardere puţin…de la durere cred. Şi roşie!”, i-a scris Svetlanei Serghei o pacientă. „E ok, dragutza”, i-a răspuns „Dr. Lana”. „Stai liniştită. Pune cremă Baneocin”, o mai sfătuia Svetlana Serghei.