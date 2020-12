Medic estetician fals, prins de poliție. Ce proceduri ilegale făcea și câte sute de euro cerea

Cazului medicului estetician italian, Matteo Politi, care opera fără diplomă revine. Un nou medic estetician fals revine în atenția Poliției după ce a mutilat zeci de persoane, realizând intervenții chirurgicale minim invazive fără a avea dreptul de a profesa.

Poliția a realizat mai multe perchiziții joi în București și Constanța după ce mai mai multe persoane s-au plâns că au fost mutilate în urma unor intervenții costisitoare și agresive. „Dr. Lana” a efectuat mai multe intervenții estetice la nivelul feței, printre care și mărirea ilegală a buzelor mai multor tinere.

Aceasta își oferea serviciile pe pagina de Facebook „Russian Lips by Dr. Lana”, acolo unde asigura că totul se realizează „cu durere zero” și rezultate ireproșabile. Intervențiile erau taxate diferit, în funcție de cerințele pacientelor, sumele variind între 69 euro și 700 de euro.

Poliția Capitalei a transmis de curând un comunicat prin care oferă primele informații legate de medicul care nu avea drept de practică în România. Potrivit oamenilor legii, femeia a închiriat mai multe spații de tip cabinet medical în București și Constanța, acolo unde efectua intervențiile.

“Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pune în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în București și județul Constanța, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activitati.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că persoana în cauză, fără drept de liberă practică pe teritoriul României, cu sprijinul unor alte persoane, ar fi închiriat spații de tip cabinet medical, în care efectua proceduri de microchirurgie estetică”, a transmis Poliția Capitalei, potrivit alephnews.ro.

Svetlana Serghei sau Doctor Lana, așa cum se autointituleză pe pagina sa de Facebook, ademenea o mulțime de tinere, pretinzând că oferă servicii impecabile și fără durere la prețuri convenabile. Astfel, zeci de paciente păcălite de imaginea fictivă pe care o vindea au devenit victimele escroacei din Republica Moldova.

Făcând abstracție de faptul că nu avea drept de liberă practică în România, Svetlana Serghei nu s-a reținut în a-și face publicitate pe pagina sa pe Facebook, publicând diverse materiale video și fotografii cu rezultatele intervențiilor sale.

Potrivit declarațiilor victimelor, medicul fals nu se dădea înapoi nici de la intervenția de albire a dinților, procedeu care poate avea urmări grave asupra danturii, mai ales dacă nu este realizat corect.

În urma efectelor nocive suferite de paciente, a fost creat un grup de Facebook în care victimele au povestit ce li s-a întâmplat. Ulterior, acestea au depus plângere la Poliție, fiind demarată o adevărată anchetă în acest caz.

„M-am trezit cu ochiul umflat. Am apăsat puțin pe gâlma formată acolo, se simțea tare. I-am spus că ochiul mi s-a umflat, că am apăsat într-o seară pe el și mi-a ieșit un lichid galben. Doamna doctor Lana mi-a spus că igiena a fost precară. Dar eu am făcut tot ce mi-a indicat ea după intervenție”, a declarat o pacientă, după ce a cheltuit 1.400 de lei pentru o intervenție la ploeoapa superioară, potrivit wowbiz.ro.