Cine este femeia care l-a încurajat pe Pavel Bartoș să devină actor. Nu se ştia nimic despre ea: „A crezut în visul meu!”. VIDEO EXCLUSIV

Pavel Bartoș se bucură de feedback-ul primit din partea publicului spectator, după lansarea filmului „Ramon”, în câteva orașe din țară, peliculă în care are rol principal, dar la care este și producător. Cum noul sezon „Românii au talent” este filmat în avans și se difuzează în fiecare vineri seară la Pro TV, actorul și-a rezervat luna februarie pentru turneul în care își promovează producției. Cine este femeia care l-a încurajat pe Pavel Bartoș să devină actor. EXCLUSIV

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Pavel Bartoș ne-a mărturisit că este nerăbdător să ajungă cu filmul „Ramon” în orașul său natal, Miercurea Ciuc, unde a invitat-o la premieră și pe diriginta lui din liceu, femeia care a crezut în visul lui de a deveni actor și care l-a susținut în acest demers.

Pavel Bartoș are în distribuție peliculei „Ramon” actori excepționali, dar și vedete. Prezentatorul TV susține că toată echipa a fost remunerată și că nimeni nu a muncit pro bono.

Playtech Știri: Pavel, cum a fost primit filmul „Ramon” de către public? Deja l-ați prezentat în mai multe orașe din țară.

Pavel Bartoș: Normal că e ca și copilul meu și am să spun că e cel mai frumos, cel mai bun, dar eu îți spun cum s-a întâmplat. A fost foarte bine. Dacă noi am pornit cu o singură sală, a trebuit să o deschidem și pe cea de-a doua. Deci s-a jucat cu cel puțin două săli în fiecare oraș, ceea ce a spus ceva. Iar reacția sălilor de după a fost neașteptată, pentru că știu, la un moment dat, la Cluj, Jesus a zis că în viața lui nu a avut asemenea reacții. Și a fost foarte emoționat.

Bine, eu și mai emoționat pentru că eu sunt la primul film. El este deja la al nu știu câtelea! E ca primul copil care se naște. Ai emoții pentru el: oare o să fie bine? Pică, cade, vorbește, e sănătos! Toată lumea ne-a zis așa: „Domne, după filmul tău, aveam așa o stare de bine că viața e frumoasă!”. De fapt, înseamnă că noi ne-am atins scopul. Vreau ca, după o oră jumate de văzut acest film, să zici: „Băi, ce frumoasă e viața!”.

Nu am temeri din acestea ancestrale că vai, Doamne, că nu o să fie plăcut filmul. Nu! Ba da, el va fi plăcut! Dar îmi doresc și le spun celor de acasă: „Nu așteptați să fie filmul pe o platformă de streaming, bucurați-vă de el în cinematograf!”. Pentru că în cinematograf este cu totul altceva. O oră și jumătate veți fi ai filmului, filmul va fi al vostru.

Ce spune Pavel Bartoș despre continuarea filmului „Ramon”

Urmează o continuare pentru „Ramon”? Ai în plan?

Nu știu. Ăsta a fost primul lucru despre care m-au întrebat o grămadă de oameni. Stați un pic! Haideți să ne bucurăm de acesta. Ca la copil, că îmi zicea Smiley: „Stai liniștit că și pe mine așa mă întreabă lumea. Abia am făcut primul copil și deja mă întreabă când îl fac pe al doilea. Stai un pic să mă bucur de ăsta!”. Exact așa e!

Stați un pic să ne bucurăm de „Ramon”, să aibă succes ca să putem să-l facem pe al doilea, ca lumea să vină să cumpere bilet. E foarte important pentru noi să vină să cumpere bilet. Să ne susținem unul pe altul. Un act artistic trebuie susținut. Și atunci să vină să se bucure. Credeți-mă, filmul acesta este de văzut în gașcă, să veniți cu gașca și vă veți bucura de el. E pentru toată lumea!

A fost un film scump? A fost o investiție foarte mare?

Niciun film nu este ieftin. Niciun film în lumea asta, oricât de mic e, nu e ieftin. Necesită resurse extraordinare pentru că într-adevăr unul dintre cele mai grele lucruri la un film este să găsești resursele necesare. Dacă tu ții la calitate, dacă vrei să filmezi în două camere, dacă vrei să filmezi în mai multe locații, dacă vrei să filmezi în podgorie, după aceea la aeroport. Aduni cam 80 de oameni aproape, numai acești oameni să fie plătiți și să fie cei mai buni din domeniul lor. Dar am găsit, până la urmă, cu Jesus resursele necesare. Am făcut un film foarte frumos, foarte bun, o comedie. Are și emoție, și acțiune, are de toate.

Pavel Bartoș: „Toți trebuie răsplătiți și renumerați pentru tot ceea ce au făcut”

Care a fost cel mai scump actor din distribuție?

Nu, nu am avut așa ceva. Cel mai scump actor? Care a avut onorariul cel mai mare? Nu au fost pretenții de genul acesta, nu. Toți au fost la fel. Chiar nu am făcut această diferență între actori, între nimeni. Și au lucrat toți cu bucurie. Nu am întâlnit această problemă, să fie unul eu nu vin, nu.

Dar pro bono a fost cineva?

Nimeni, pentru că eu am un principiu: pro bono nu-i nimeni! Eu sunt actor, pornesc din perspectiva mea. Am zis că toți trebuie răsplătiți și renumerați pentru tot ceea ce au făcut.

Pe plan profesional, ce mai urmează pentru tine? Filmul „Ramon” a intrat în cinematografe. Noul sezon „Românii au talent” este pe micul ecran. Ce mai pregătești?

O lună de zile voi fi în turneul de promovare pentru filmul acesta. Vom merge în multe orașe. Joi, plecăm la Iași. Vineri, la Bacău. Sâmbătă, la Ploiești. Duminică, la Brașov. După aceea, Arad, Oradea, toată țara, Sibiu… Ne vom duce în toate locațiile importante care au cinematograf. Vom ajunge inclusiv la Miercurea Ciuc, orașul în care m-am născut.

Pavel Bartoș: „Diriginta mea m-a susținut enorm de mult și a crezut în visul meu”

În general, când ajungi la Miercurea Ciuc, cum te primesc oamenii?

Cu mare căldură. De aceea și țin foarte mult, că nu faci 30.000 de filme într-o viață. Și atunci e bine ca toate lucrurile astea care țin de o identitate a ta să le și răsplătești ca atare.

În copilărie, cine te-a susținut să urmezi acest acest vis? Cine ți-a descoperit talentul și te-a îndrumat spre acest domeniu?

Cumva, am crezut eu că pot să fac asta. Aveam 15-16 ani. Nu e o chestie că de mic mi-am dorit, nu. Abia pe la 14-15 ani mi-am dat seama de niște lucruri și atunci am zis: „Hai că pot să fac acest lucru!”.

Și am avut noroc cu profesorii pe care i-am avut, foarte important și de aceea mă bucur. De exemplu, diriginta mea din clasa a XI-a, a XII-a, m-a susținut enorm de mult și a crezut în visul meu, pentru că eu eram al nimănui. În Miercurea Ciuc, la vremea aceea, să vrei să îți dorești să fii actor era ca și cum ți-ai fi dorit să fii astronaut. Diriginta mi-a zis: „E un vis frumos, crede în el! Dacă tu crezi în el, el se va îndeplini!”. Numai și faptul că m-a susținut este enorm!

Ai invitat-o la film?

Ne vom întâlni la Miercurea Ciuc. Acolo mă voi reîntâlni cu foarte multă lume din copilărie.

Video: Daniel Bălan