Cine este femeia care decorează cu flori baldachinul Sfintei Parascheva în fiecare an: “Am avut un vis care m-a marcat. Mi-a spus să am mare grijă”

În inima orașului Iași, în fiecare an, în luna octombrie, mii de pelerini se adună pentru a participa la un eveniment sfânt și impresionant. Este momentul în care se celebrează Sfânta Cuvioasă Parascheva, iar credincioșii din toată țara vin să se închine la moaștele sale, în speranța unei minuni. Mulți se întreabă cine este femeia care decorează cu flori baldachinul Sfintei Parascheva în fiecare an.

Un aspect remarcabil se distinge în mod special la moaștele Sfintei Parascheva, pe care mulți credincioși l-au observat. Este o tradiția care se întinde pe 20 de ani deja— un impresionant baldachin împodobit cu flori care adăpostește racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Și în spatele acestor decoruri florale de excepție se află o femeie cu o poveste cu totul aparte.

Florentina Buștei, o femeie din București, este inima și sufletul din spatele acestor aranjamente spectaculoase. Timp de mulți ani, ea și familia sa au fost responsabili de decorarea magnificului baldachin care înconjoară moaștele sfinte ale Sfintei Parascheva.

Pentru acești credincioși devotați, această tradiție a devenit un moment așteptat cu nerăbdare, iar Florentina Buștei, în ciuda obstacolelor, a continuat să dăruiască credincioșilor și iubitorilor de artă florală un spectacol de frumusețe și evlavie.

Povestea lui Florentina Buștei începe în anul 2004, când a trăit un vis care i-a marcat viața și destinul. Însărcinată în acea perioadă, ea a avut un vis în care Sfânta Cuvioasă Parascheva i s-a arătat și i-a spus să aibă grijă de copilul pe care îl va naște.

Florentina a luat aceste cuvinte cu multă seriozitate și a urmat toate controalele și evaluările medicale pentru a se asigura că va avea o naștere sănătoasă. Pe 12 octombrie a născut o fetiță sănătoasă, iar acest eveniment a confirmat pentru ea semnificația profundă a visului ei.

După naștere, a avut un al doilea vis, în care se vedea în fața Mitropoliei din Iași, dar nu putea ajunge la moaștele Sfintei Parascheva din cauza mulțimii. Aici a înțeles că trebuie să facă ceva pentru comunitate și pentru credința sa. Fiind proprietarii unui depozit en-gross de flori în București, care era o afacere de familie, Florentina a simțit că poate folosi această oportunitate pentru a aduce frumusețe și bucurie în viața altora.

„În 2004, eram însărcinată şi am avut un vis care m-a marcat. Mi s-a arătat în vis Sfânta Parascheva şi mi-a spus să am foarte mare grijă de copilul pe care îl voi naşte. Am respectat toate controalele şi evaluările, iar pe 12 octombrie am născut o fetiţă sănătoasă.

După naştere am avut al doilea vis. Eram în faţa Mitropoliei şi nu puteam păşi pentru a ajunge la sfintele moaşte. Atunci am realizat că trebuie să fac ceva pentru că Dumnezeu mi-a dăruit trei copii sănătoşi. Noi avem în Bucureşti un depozit en-gross de flori, o afacere de familie din care trăim.

Am sunat la Mitropolie şi le-am spus că vreau să mă ocup de împodobirea baldachinului. În octombrie 2004 am ajuns în Iaşi cu o maşină de flori şi am reuşit să facem un aranjament impresionant pe o ploaie torenţială”, a povestit Florentina Buştei, în urmă cu câţiva ani, pentru presă ieşeană.