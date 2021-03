Cine este femeia care a omorât doi copii pe strada Andronache, de fapt. Cum a mințit azi în fața polițiștilor (exclusiv)

Zilele trecute Bucureștiul era cutremurat de un accident dramatic, în urma căruia au murit două suflete tinere. O fetiță de șase ani, și alta de 21 de ani, și-au găsit sfârșitul pe o stradă din cartierul Andronache. Femeia aflată la volan, de 54 de ani, în primă fază a declarat că nu consumase alcohool. Acum s-a aflat că de fapt femeia consumase băuturi alcoolice, acum este reținută pentru 24 de ore.

Ar fi trebuit să fie o zi ca oricare alta în cartierul bucureștean Andronache, pe una din străzi. Două tinere, una de 21 și alta de 6 anișori, se aflau în fața porții casei, și nimic nu avea să prevestească drama ce urma să se întâmple. Un Mercedes în plină viteză, pierde controlul, și intră în plin. Cele două copile sunt spulberate, ca mică, de șase ani, moare pe loc, iar cea de 21 de ani, moare în drum spre sala de operații.

”Când am ajuns la volanul mașinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, mi-am reglat oglinzile. M-am asigurat și am plecat de pe strada…., împreună cu soțul meu, care era în dreapta mea. În momentul în care mă apropiam de colțul străzii, unde trebuia să fac dreapta, am avut avut un acces de strănut și am strănutat de 3-4 ori la rând.

Am vrut să frânez, dar am apăsat pedala greșită, m-am panicat, m-am blocat, și nu am știut ce să fac. Peste drum de stradă, adica vis-a vis, erau niște copii care stăteau jos pe bordură, înpreună cu alte persoane mature. Mașina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură și s-a oprit în gard.”, era prima declarație a femeii.