Cine este Dusan Uhrin și cum a ajuns antrenorul lui Dinamo. Ce echipe mari a antrenat

Dusan Uhrin va fi noul antrenor al lui Dinamo București. Anunțul a fost făcut, marți, de președintele clubului, Florin Prunea, care a precizat că a ajuns la o înțelegere cu tehnicianul ceh pentru preluarea echipei. Dinamo trece prin cea mai slabă perioadă din istorie. E pe locul 13 în Liga 1, cu doar 3 puncte acumulate în 5 etape.

Fostul antrenor al lui Dinamo, Eugen Neagoe, este nevoit să stea departe de teren o lungă perioadă, după stopul cardio-respirator suferit în timpul meciului cu Universitatea Craiova, în runda cu numărul 2 din Liga 1. Dinamoviștii au căutat un tehnician care să preia clubul și să îl aducă pe linia de plutire, iar președintele Florin Prunea a anunțat că a ajuns la un acord cu cehul Dusan Uhrin.

„Uhrin nu a semnat încă, dar ne-am înţeles. Ne-am orientat în ultimele zile. Am negociat cu mai mulţi antrenori în antrenori, iar soluţia cea mai bună este Dusan. Pare că am întârziat cam mult. Eugen este cel care şi-a format lotul şi speram că se va întoarce cât mai repede la echipa. El va mai face nişte investigaţii, am vorbit cu el, el a fost primul care a recunoscut că nu mai poate continua aşa. Sebastian Moga și Iulian Mihăescu vor rămâne. Dusan a spus că e mulţumit de români, că a lucrat cu români şi vrea să păstreze staff-ul lui Eugen”, a declarat Prunea.

Dusan Uhrin a antrenat echipele Bohemians Praga (2002-2004), Mlada Boleslav(2004-2007, 2009-2010 și 2017-2018), Politehnica Timișoara (2007-2008 și 2010-2011), CFR Cluj (2009), AEL Limassol (2010), Dinamo Tbilisi (2012-2013), Viktoria Plzen (2013-2014), Dinamo Minsk (2014-2015) și Slavia Praga (2015-2016) și are în palmares un titlu de campion în Georgia (2012-2013) și o Cupă a Georgiei (2012-2013), ambele cucerite cu Dinamo Tbilisi.

Ca jucător, Dusah Uhrin a activat la Meteor Praga (1984-1986), Montaze Praga (1986-1988), FC Jilove (1988-1990) și RH Strasnice (1990-1992). O accidentare gravă l-a făcut să renunțe la cariera de fotbalist și să pună accentul mai mult pe antrenorat. Între 1990 și 1991 a îndeplinit rolul de antrenor-jucător al echipei RH Strasnice, iar în 1998, când activa la echipa FC Jílove, s-a retras definitiv din cariera de jucător.