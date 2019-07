Adevărul despre vânzarea Dinamo. Cu cine a bătut palma Ionuț Negoiță

Vânzarea clubului Dinamo este unul dintre subiectele despre care se discută aprins în aceste zile. Potrivit unor informații, Ionuț Negoiță ar fi bătut deja palma cu un important om de afaceri. Ar fi vorba despre Horia Szabo, care a condus pentru o scurtă perioadă de timp echipa Poli Iași.

Echipa din Ștefan cel Mare traversează ca mai slabă perioadă din istorie. După ce sezonul trecut a terminat pe locul 3 în play-out, Dinamo a început prost și actualul sezon de Liga 1: înfrângere cu 0-5 în fața celor de la Viitorul Constanța și înfrângere cu 0-2 pe teren propriu cu CSU Craiova. În prima repriză a meciului cu oltenii, tehnicianul Eugen Neagoe a suferit un infarct și a fost transportat de urgență la spital, iar fanii nu l-au menajat deloc pe rețelele de socializare.

Suporterii dinamoviști sunt supărați în primul rând pe patronul „câinilor”, Ionuț Negoiță, căruia i-au cerut în repetate rânduri să vândă clubul unui investitor dispus să bage bani la echipă și să facă performanță.

Cei de la Radio Dinamo 1948 au anunțat că Negoiță ar fi bătut palma pentru vânzarea lui Dinamo cu Horia Szabo. O veste care s-ar putea să nu pice bine fanilor, care deși își doresc un nou investitor, ar putea pune la îndoială capacitatea lui Szabo de a salva echipa din criză. După o scurtă perioadă petrecută la Poli Iași, omul de afaceri a fost dat afară din consiliul director, fiind acuzat că nu a investit niciun ban la echipă.

Jurnaliștii de la ProSport.ro l-au contactat pe omul de afaceri, iar acesta a negat că ar fi vorbit cu Negoiță, dar s-a arătat interesat să preia clubul din Ștefan cel Mare.

„Am avut telefonul închis 40 de minute, l-am deschis şi am primit zeci de apeluri şi mesaje. Nu este nimic adevărat, nu am preluat nimic. Sunt interesat, dar astea sunt chestiuni de business. Ce pot să vă spun la acest moment este că nu am preluat nimic şi nici că aş fi bătut palma.” – Horia Szabo.