Cine este, de fapt, Zarug de la Asia Express. Cu ce se ocupă coechipierul lui Lorelei Bratu

Mihai Dan Zarug este coechipierul lui Lorelai Bratu la Asia Express Drumul Împăraților sezon 4. Cei doi fac deliciul publicului cu fiecare apariție.

Concurentul mai este numit și Papu de către apropiați. El a participat și la Chefi la Cuțite, acolo unde a făcut senzație.

Zarug și Lorelai Bratu sunt una dintre cele 9 echipe de la Asia Express. Mihai Dan Zarug are 39 de ani și a bifat multe apariții extravagante, fie în social media sau televiziune.

Papu are cu adevărat farmecul lui și reușește să amuze oamenii cu orice vorbă pe care o spune. Concurentul Asia Express a venit și la emisiunea Chefi la Cuțite pe tocuri, unde i-a amuzat pe chefi.

Papu este designer vestimentar, renumit pentru nonconformisul său. Când a ajuns în fața juraților, el le-a spus că activează în industria modei, dar este pasionat și de bucătărie.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești.”, spunea la acea vreme Zarug.

Cu toate că este designer vestimentar, el a studiat Dreptul. Papu era pasionat și de teatru, însă a ales să urmeze o facultate ca să devină avocat. Nu a fost să fie, așa că s-a lăsat pradă creativității și a devenit designer vestimentar.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve.

Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau.”, a spus el.