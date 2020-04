Cine este, de fapt, Răzvan Fodor, câștigătorul Asia Express. Imagini fierbinți alături de soția lui Cabral

Cine este, de fapt, Răzvan Fodor, câștigătorul Asia Express! A apărut în showbizzul autohton ca solist al trupei Krypton, apoi a fost actor, dar și prezentator și gazda unor emisiuni, iar mai nou a făcut senzație alături de chef Sorin Bontea la emisiunea fenomen de la Antena 1.

Iată cine este, de fapt, Răzvan Fodor, câștigătorul Asia Express

Răzvan Fodor este un artist nonconformist, dovadă fiind și faptul că s-a însurat în pantaloni scurți, apoi a avut câteva scene fierbinți chiar cu fina lui, soția lui Cabral.

Răzvan Fodor are 44 de ani și a devenit consacrat după ce a făcut parte din trupa Krypton, unde a fost solist până în anul 2006. Carismatic și chipeș din fire, Fodor a frânt inimile multor domnișoare cu șarmul lui, iar printre ele s-a numărat și faimosul model Catrinel Menghia, cu care actorul a avut o relație de doi ani și jumătate.

Fodor a debutat ca actor și a jucat în mai multe producții românești de succes, unde a avut parte de scene inedite alături de nume consacrate din lumea teatrului. Printre ele o putem enumera și pe fina lui, Andreea Pătrașcu ( Andreea Ibacka în prezent), cu care a filmat scene fierbinți în cadrul unei telenovele de succes.

Cum s-a îndrăgostit de cea care avea să-i devină soție

Vedeta a lăsat audiența cu gura căscată atunci când a ales să se cunune în pantaloni scurți cu Irina. Și-a cunoscut soția în anul 2007 și s-a îndrăgostit pe loc de naturalețea ei. Cei doi au împreună o fetiță, pe Diana, în vârstă de 10 ani.

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mână, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă, care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot (…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, povestea el cu ceva timp în urmă despre cum s-a îndrăgostit ce Irina, cea care avea să-i devină parteneră de viață.