Ce credea Răzvan Fodor despre blondele de la Asia Express. “Niște pițipoance”

Răzvan Fodor a venit cu detalii din culisele emisiunii Asia Express, unde a participat alături de chef Sorin Bontea. Cunoscutul cântăreț și prezentator TV a vorbit deschis la emisiunea ”Neața cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, despre personajele înscrise în cursa nebună de pe Drumul Comorilor.

Răzvan Fodor a crezut că blondele de la Asia Express sunt ”niște pițipoance”

Răzvan Fodor a recunoscut că și-a făcut o primă impresie foarte greșită atunci când le-a văzut pe cele două blonde înscrie la Asia Express, respectiv Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Vedeta a recunoscut cu mâna pe inimă că s-a înșelat amarnic, ceea ce nu prea i se mai întâmplă de ceva vreme.

Fodor le-a spus prezentatorilor de la Neața cu Răzvan și Dani că atunci când le-a cunoscut pe cele două blonde focoase și-a spus în sine că sunt două pițipoance. Ei bine, acum își toarnă cenușă în cap.

”Mi s-a făcut cunoștință cu blondele, cu Alina și Carmen, înainte să plecăm, am zis…bă e locul lor aici, e bine că avem și ceva carne de tun, în care să dăm atunci când nu ai pe cine să dai afară. Sunt pițipoance mișto, miros mișto. Băi, așa de rău îmi pare atunci când mă înșel. În ultimul timp nu prea mă mai înel așa la oameni, dar de data asta m-am înșelat. Măi, așa fete… Am făcut un story și am pus pe Instagram. Cele mai șmechere fete cunoscute în anul 2019”, a spus Răzvan Fodor.

Fodor, plăcut surprins de Speak

Vedeta a recunoscut că a rămas plăcut surprins și de alte personaje înscrise în cursa de la Asia Express. Printre acestea, a fost surprins plăcut de Speak și Ștefania. A recunoscut că se cunoștea de ceva veme cu Speak, dar pe Ștefania nu o cunoscuse, până la Asia Express.

”Moldoveanul Speak este foarte sincer. Este curat și drept așa în interior. Un alt băiat pe care nu l-am cunoscut până acum este Cătălin, care este pâinea lui Dumnezeu”, a mai spus Răzvan Fodor.