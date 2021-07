Anda Adam iubește din nou! După ce a încheiat o căsnicie, vedeta și-a găsit liniștea în brațele unui alt bărbat și nu se ascunde de fanii săi! Cine este, de fapt, omul ce o face să se simtă minunat?

Anda Adam este extrem de discretă atunci când vine vorba despre viața ei amoroasă, așa că nu mică le-a fost mirarea fanilor în momentul în care artista s-a afișat în brațele unui nou iubit. În urmă cu un an, vedeta își lua adio de la fostul soț.

După o căsnicie ce a durat 6 ani, Anda Adam și Sorin Niculescu au decis să meargă pe drumuri separate. Totuși, fanii au aflat târziu de despărțire, iar cei doi au locuit o vreme sub același acoperiș.

Chiar dacă separarea a avut loc cu mult înainte, ei au anunțat totul în urmă cu puțin timp.

Sorin Niculescu a spus lucrurilor pe nume și a dezvăluit că între el și Anda Adam nu mai există cale de împăcare. Chiar după anunț, vedeta s-a pozat în brațele noului partener, un bărbat plin de tatuaje și mușchi, din Cluj.

Cei doi se bucură de relaxare la mare, alături de fetița vedetei din mariajul trecut, Evelin.

Toată lumea a fost șocată când Anda Adam a apărut în brațele unui bărbat nou, mai ales pentru că vedeta nu a vrut să confirme vestea divorțului de soț, dar ea radiază!

Se pare că bărbatul este din Cluj și are mai multe afaceri în străinătate și în țară. Mai mult, el se bucură de doi micuți din două legături amoroase diferite.

Sorin Niculescu și Anda Adam au încercat să își țină relația departe de ochii curioșilor, mai ales pentru că la mijloc este fetița lor, Evelin. Totuși, fostul partener al vedetei a confirmat divorțul și a spus ce părere are despre mama fiicei sale.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește.

Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit.”, a spus el la Antena Stars.