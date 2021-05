Cine este, de fapt, Lorelei Bratu de la Asia Express. Cu cine va face echipă

Lorelii Bratu este cunoscută pe Instagram, iar acum va trece de bariera online-ului și se avântă în experiența unică de la Asia Express. Cu cine va face echipă cunoscutul model pentru doamne plinuțe și ce se arată despre experiența sa?

Cine este Lorelei Bratu? Va participa la Asia Express

Asia Express vine cu noi provocări într-un sezon care promite deja foarte mult. Echipele pășesc într-o nouă experiență pe tărâm turcesc și cu multă răbdare și dorința de adaptabilitate la noul mediu. Una din cele care au acceptat să facă parte din proiectul de anul acesta este Lorelei Bratu, care face echipă cu Zarug, un cunoscut designer vestimentar.

Mulți o știu pe Lore de pe instagram, unde este o reală inspirație pentru formele diverse ale femeilor și de unde multe dintre doamne și domnișoare au început să învețe să se iubească așa cum sunt. Frumoasa șatenă va fi unul din cei 18 concurenți care vor încerca să câștige marele premiu ducă ce vor trece de Drumul Împăraților. Concurenta are 32 de ani și este unul din cele mai cunoscute modele plus-size de la noi.

Tânăra a declarat că a răspuns afirmativ provocării de la Antena 1 și că așteaptă nerăbdătoare orice experiență îi va veni în drum. „În general, iau viața cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant DA la o vacanţă prelungită pe banii altora. Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie”, a povestit Lorelei Bratu.

Care sunt echipele din noul sezon?

”O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble care se alătură proiectului din sezonul 4.

Echipele noi sunt formate din: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug. Majoritatea fanilor sunt surprinși plăcuți de cei care au acceptat în acest an să plece în aventura vieții lor.