Cine este, de fapt, Ionuț Belei, câștigătorul de la Chefi la cuțite. Cum a plecat din țară la doar 19 ani

Fiind impresionat de Ionuț Belei, Chef Sorin Bontea i-a oferit acestuia cuțitul de aur care l-a trimis direct în echipe. Bontea nu s-a înșelat, deoarece Ionuț Belei este câștigătorul sezonului 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”.

Câștigătorul de la ”Chefi la cuțite” a impresionat prin preparatele sale, da și cu povestea de viață. La doar 19 ani, tânărul și-a încercat norocul în construcții, însă a ajuns într-o bucătărie din Germania. Începând de atunci, Ionuț a știut că și-a găsit pasiunea.

Deși are o diplomă de electrician, Ionuț Belei a ales bucătăria din întâmplare în urmă cu 7 ani, iar mai apoi a ajuns să lucreze inclusiv cu chefi cu stele Michelin. El a povestit cum a plecat în construcții în străinătate, iar când a ajuns acolo unde trebuia să doarmă nu avea pat și totul era vraiște. Așadar l-a luat plânsul și a vrut să se întoarcă acasă.

”Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul, potrivit Antena 1.