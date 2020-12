El e câștigătorul Chefi la cuțite? Gina Pistol, impresionată de povestea lui VIDEO

Cine ar putea să fie câștigătorul „Chefi la cuțite”? Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură deznodământul sezonului. Toți concurenții care au trecut pragul platourilor de filmare au visat să țină trofeul în mână, dar doar unul a plecat cu premiul acasă.

Cine ar fi câștigătorul „Chefi la cuțite”? Gina Pistol s-a emoționat teribil la povestea lui

Echipele alese de marii chefi bucătari din celebrul show culinar s-au pregătit pentru aceste momente ultime în care trebuie să dea tot ce au mai bun. Deși toți au venit cu speranța că o să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu, doar unul va învinge. Sezonul trecut a câștigat Alexandru Comerzan, din echipa lui Cătălin Scărlătescu, anul acesta însă nu el va mai avea câștig de cauză, ci Sorin Bontea. Conform zvonurilor de pe grupurile de Facebook dedicate emisiunii, Ionuț Georgel Belei ar fi următorul chef. Tânărul bucătar a plecat în Germania pe când avea doar 19 ani.

Își dorea să muncească în construcții, domeniu în care avea pregătire, dar a decis să accepte o ofertă ca ospătar după ce a fost dezamăgit de condițiile care erau acolo. De la postul de ospătar nu a mai fost mult până când Ionuț să prindă dragostea de această meserie. Tânărul a început să prindă curaj odată cu îndemnul bucătarilor cu care lucrase și de la care a furat meserie, iar odată cu pandemia a venit în țară. „Ma numesc Ionut Georgel Belei, am 26 de ani. si sunt bucatar. Vin din Judetul Suceava, sunt din Gura Humorului. Locuiesc in Germania de cinci ani, acum e al saselea. Sunt bucatar la restaurant. E greu cand esti departe de casa. Sa fiu departe de ai mei e greu, nimeni nu te ajuta. Asta m-ar ajuta si pe mine sa ma calmez putin, sunt mai focos asa”, povestea Ionut, la preselectii.

„Și-e depășit condiția mult mai mult decât ar fi putut s-o facă”

„Ce să-i mai ceri?! Și-e depășit condiția mult mai mult decât ar fi putut s-o facă”, a zis chef Cătălin Scărlătescu, mândru de evoluția concurentei”,Nu mai are cine sa ma mângâie pe spate acum si nu mai am pe cine sa vau în brațe.”, a spus Paul Maxim, după ce Lavinia Licău a părăsit competiția în recenta ediție.

Maria, concurentă din echipa lui Sorin Bontea, a insinuat că între cei doi colegi de platou se înfiripă ceva. Aceasta a mărturisit că i-a auzit dialogând și râzând la 2 noaptea, când toți ceilalți dormeau și se pregăteau pentru probele de pe zi.