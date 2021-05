De ce divorțează, de fapt, Rona Hartner. Adevărul despre conflictul cu soțul său

Vestea că Rona Hartner divorțează a venit ca un fulger pentru cei ce credeau că vedeta va rămâne până la adânci bătrâneți alături de partenerul ei, Herve Camilleri. Aceștia au trecut prin mai multe momente dificile, astfel că au decis că nu au șanse de reușită și trebuie să meargă pe drumuri separate, dar puțini știu ce conflicte au existat între cei doi soți.

Rona Hartner se pregătește de divorț la vârsta de 49 de ani. După o relație frumoasă, presărată cu momente bune și momente grele, vedeta a decis să își ia adio de la omul ce i-a fost alături timp de trei ani. Herve Camilleri a ajutat-o să treacă mai bine peste lupta cu o boală crâncenă, cancerul. Pe 20 mai aceștia vor semna actele de divorț, explicând că au decis să nu mai ignore semnalele de alarmă și să ia o decizie radicală.

Știi cum este, dragostea și pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe și să nu ții cont de primele semnale de alarmă. Dar poate că asta am învățat acum, cu experiența asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent și acum îmi dau seama că m-am comportat ca și când aș fi avut 16 ani și că nu am fost prudentă!.”, a spus Rona Hartner pentru Click!.

„În 20 mai semnăm actul de divorț, nu va fi un divorț conflictual, ci unul amiabil. Am ajuns la concluzia că este mult mai bine să ne despărțim. Acum un an și jumătate ne-am căsătorit, dar eram de trei ani de zile împreună și pot să zic că am avut noi niște semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcționeze prea mult timp.

Deși toată lumea credea că între Rona Hartner și Herve Camilleri totul este roz, se pare că relația lor a avut parte de câteva probleme peste care nu au putut să treacă. Vedeta a dezvăluit că ea și partenerul ei nu au reușit să rezolve conflictele ce au dus până la urmă la o despărțire foarte dureroasă.

“Sper să mă urmăriți pe canalul meu de Youtube. O să fac acolo niște filmări, testimoniale, o să ascultăm muzică…La noi nu a fost doar o dragoste cu năbădăi, un conflict și un divorț. Noi am fost doi artiști care practic au făcut ceva împreună. Am făcut 3 proiecte muzicale în 3 ani, am muncit și foarte bine împreună. Divorțăm pentru că nu am știut să rezolvăm sau să gestionăm conflictele dintre noi…”, a mai spus Rona Hartner.