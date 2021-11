Cine este cel mai bogat avocat din Iași, care la doar 29 de ani are 185 de terenuri în proprietate. Anul acesta a devenit consilier județean

Un avocat din Iași, consilier județean pe listele USR Iași, are mai multe suprafețe de teren în Republica Moldova. După ce a lucrat, timp de doi ani, la cabinetul parlamentar al deputatului Cosette Chichirău, Mihail Bogdan a ajuns în Consiliul Județean în primăvara anului 2021.

Unul dintre cei mai bogați avocați din Iași

La doar 29 de ani, tânărul avocat are un număr impresionant de terenuri pe care le are în proprietate. În primăvara acestui an a devenit consilier județean. Acum, Mihail Bogdan are 185 de suprafețe de teren în localitatea Zălăuceni, din raionul Florești, Republica Moldova.

Adunate, proprietățile deținute de avocat însumează o suprafață de 87,10 hectare de teren arabil. Localitatea în care avocatul are terenurile se află în dreapta râului Prut. Mihail Bogdan este din Bălți, Republica Moldova, însă activează în România de mai mulți ani.

Acesta a fost angajatul deputatului Cosette Chichirău timp de câțiva ani. În urma ședinței din 12 martie 2021, a fost promovat ulterior pe listele de la Consiliul Județean. Tânărul avocat nu a declarat niciun imobil aflat în proprietate.

Are în proprietate o combină agricolă, fabricată în 2013 și un autoturism marca Volvo V40, fabricat în anul 2012. Consilierul județean nu are datorii acumulate. În anul 2020 a avut 62.000 de lei venit de pe urma cabinetului de avocatură în care activează ca și avocat colaborator.

La doar 29 de ani, are 185 de terenuri

Mihail Bogdan a absolvit Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași, apoi a urmat cursurile Universității „Alexandru Ioan Cuza” între anii 2011 – 2015. Timp de doi a a lucrat la cabinetul parlamentar al deputatului Casette Chichirău, între 2017 și 2019.

În prezent, lucrează ca și avocat colaborat, iar din martie 2021 a devenit consilier județean pe listele USR Iași. Tânărul avocat a explicat cum a ajuns să aibă atât de multe suprafețe de teren. Le-a cumpărat de la cei care au primit pământurile înapoi după 1990, de la Stat.