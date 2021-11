Modul inedit prin care Lucian Săuleanu, numit ”avocatul interlopilor”, a decis printr-un vot achiziția de către Primăria Craiova a șapte terenuri private: „Eu nu am niciun interes personal”

În cursul zilei de ieri a avut loc ședința de Consiliu Local Craiova, în care s-a discutat despre evaluarea unui teren cu suprafața de 500 mp din centrul orașului. Acesta ar fi aparținut fostului vicepreședinte al Federației de Box, Fănel Trandafir.

În momentul de față, Primăria vrea să cumpere terenul respectiv pentru a construi un loc de joacă pentru copii. Inițial, mai mulți consilieri s-au abținut de la vot. Printre aceștia se afla și avocatul lui Cimino, Lucian Săuleanu. Într-un final, s-au obținut 18 voturi „pentru”, iar afacerea interlopului a ajuns la mâna avocatului.

Secretara Primăriei Craiova i-a comunicat lui Lucian Săuleanu, consilier local, că totul depinde doar de el, potrivit unei fracții de vot din Codul Administrativ. În acest fel, avocatul a revenit imediat asupra abținerii. În acel moment, Săuleanu a votat „pentru”, iar punctul 38 a fost aprobat.

Avocatul a declarat pentru un ziar local că abținerea lui de la vot nu o să conteze la numărătoare. Câteva clipe mai târziu, s-a răzgândit, deoarece nu voia să strice afacerea fostului său client.

După evaluare, va urma o negociere de preț între Cimino și Primăria Craiova. În acea zonă, metru pătrat poate ajunge până la 400 de euro la vânzare, iar, desigur, interlopul va încerca să scoată maxim din tranzacție.

Cu toate acestea, există o problemă. Terenul ar fi traversat de o conductă de utilități, lucru care ar putea împiedica obținerea unei autorizații de construcție. De aici a pornit și suspiciunea mai multor consilieri locali că proprietarul încearcă să vândă Primăriei un teren pe care nu se poate construi.

În total, 9 consilieri de la PNL s-au abținut de la vot, la fel ca și avocatul Săuleanu. Cei de la PSD, PER, Dan Diaconu și consilierii USR au votat „pentru”.

”Primul aspect important este că în ședina noastră, a consilierilor USRPLUS, am hotărât să votăm ”pentru”. Foarte adevărat e că eu am încercat să fiu mai catolic decât Papa, deși nu am o obligație legală în sensul ăla, am zis, totuși, având în vedere că, atenție, a fost clientul meu (Fănel Trandafir n.r.), să mă abțin. Pentru că poate să considere cineva că există vreo urmă de suspiciune.

Un alt aspect foarte important, pe care l-am precizat și ieri, este cel legat de momente. În momentul în care se votează de principiu vânzarea și cel al prețului. Sunt două lucruri importante. Din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie evitat este ca nu cumva într-o anumite conivență, sau cum ați vrea să-i spuneți, să fie avantajată o persoană, pentru a i se cumpăra respectivul teren, la un preț exorbitant, a spus consilierul Lucian Săuleanu, potrivit ziaruldecraiova.ro.