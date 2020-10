Cine este câștigătorul surpriză de la Masked Singer. Nimeni n-a știut cine au fost Corbul și Căpcăunul

Așteptarea s-a încheiat, iar cele 4 patru vedete care au ajuns în finala ”Masked Singer România” și-au dat maștile js vineri seara, pe data de 30 octombrie. Iată, așadar, cine a câștigat cel mai secretos show din România.

Cine este câștigătorul surpriză de la Masked Singer

Ei au cântat și au dansat, oferind și detalii despre viața lor și făcând spectacol costumați din cap până în picioare. Leoaica, Panda, Corbul și Căpcăunul, ultimele patru vedete, s-au demascat vineri seara, pe 30 octombrie, în Marea Finală Masked Singer. Dintre toate, doar una singură a plecat acasă cu trofeul și cu titlul de cea mai iubită mască. Marea bătălie s-a dat între Corb și Căpcăun, după ce Leoaica și Panda au fost demascați. Astfel, câștigătorul primului sezon Masked Singer România este Corbul, iar sub Mască a fost Mugur Mihăiescu.

”Rolul Leoaicei mi s-a potrivit mănușă. Dansul este una din pasiunile mele, deci m-am simțit relaxată. De când am devenit mămică, mă simt o adevărată leoaică, deci totul a venit natural. Am acceptat să apar în emisiune după primele 10 secunde din teaserul de prezentare al showului. Sunt mândră că am făcut parte din premiera celui mai tare show din România” a declarat Leoaica, adică Carmen Simionescu, pentru Click.ro.

Mircea Radu a fost Panda, iar pentru el experiența a fost cu totul nouă.

”A fost o experiență cu totul nouă, deși e greu de crezut, după atât de mulți ani de văzut și făcut televiziune. Pe lângă asta, a fost solicitantă, încărcată de adrenalină și de neprevăzut. Și amuzantă, desigur, pentru că eram în contact cu regizori, cameramani, detectivi, staff, oameni cu care în viața reală mă tutuiam, pentru că lucrasem cu ei de zeci de ori, dar care nu știau cine se află în spatele măștii și se purtau cu mine ca și cu un străin. Iar eu, la rândul meu, nu le puteam vorbi – cel mult aveam voie să dau din mâini că să mă fac înțeles”, a declarat și Mircea Radu.

Corbul a câștigat emisiunea

Corbul a câștigat Masked Singer România. Despre această experiență, el a zis:

”Era o aventură, ca să ajung la filmări parcam mașina într-o locație stabilită. Du-te în dubă, că te aștepta acolo, îmbracă-te, pe urmă te luau bodyguarzii. Dacă mă vedea cineva noaptea când mă întorceam de la filmări, zicea că răpesc niște persoane. A fost frumos, a fost funny”.

Irina Rimes a fost Căpcăunul. Aceasta a vorbit despre experiența ei la Masked Singer România.

