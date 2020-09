Extraterestru pe platourile Pro TV! Ce vedetă abia a fost recunoscută de jurații Masked Singer Romania

Aseară, la ”Masked Singer Romania”, a fost demascată prima vedetă. După duelurile dintre restul participanților, publicul și cei patru detectivi au decis ca Extraterestrul să fie primul care părăsește show-ul de la PRO TV.

Prima ediție ”Masked Singer Romania” a fost lider de audiență și a înregistrat 7,4 puncte de rating și 26,1% cotă de piață, în intervalul orar 20:27 – 22:33, în rândul publicului format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban. Televiziunea de pe poziția secundară avea 3,6 puncte de rating și 12,8% cotă de piață. Peste 1,2 milioane de urmăritori, la nivel național, au adunat indicii în încercarea de a ghici vedetele din România ascunse în spatele unor costume.

Cea care a acceptat provocarea celor de la PRO TV a fost dubla campioană olimpică Sandra Izbașa (30 de ani). Participarea la prima ediție în cea mai nouă producție a trustului PRO nu i-a adus așa mult noroc, căci a fost prima eliminată de jurați.

„Avantajul acestei emisiuni este că poți să te desfășori cum vrei tu sub mască. E o experiență care te trece prin toate stările: emoție, suspans, adrenalină. M-am simțit ca la Jocurile Olimpice. M- am străduit foarte mult pentru că știind că am mai filmat cu Horia și Codin, am încercat să fiu altfel față de cum sunt eu de obicei, ca să nu-și dea seama. Și când mi-am dat masca jos, au rămas interziși. Este cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii!”, a declarat sportiva.

Audiențele de aseară

Național. Show-ul prezentat de Jorge a pus PRO TV pe primul loc în țară. Aproximativ 1.211.000 de telespectatori au urmărit aseară emisiunea. Pe locul doi a fost Kanal D, cu serialul turcesc ”Prețul Fericirii”, urmărit de aproape 991.000 de oameni. Podiumul a fost închis de postul Antena 1, cu emisiunea ”X Factor”, care a fost urmărită de 911.000 de persoane. Au urmat posturile de știri și Digi Sport 1, cu o emisiune de analiză, și la 21:00 un meci de fotbal din Liga 1: Dinamo – FC Botoșani.

Urban. La orașe, PRO TV a dominat aseară, fiind urmărit de 641.000 de oameni. Kanal D a fost și pe acest segment pe locul doi, cu 502.000 de telespectatori. X Factor a pus Antena 1 pe poziția a treia, cu 379.000 de privitori.

Comercial. 311.000 de telespectatori tineri au privit show-ul transformărilor de la PRO TV. Aici, Antena 1 s-a clasat a doua, cu 152.000 de urmăritori tineri. Kanal D a coborât o poziție, apoi a urmat Prima TV, care a difuzat un filmul românesc ”Trandafirul galben” cu Florin Piersic, potrivit paginademedia.ro.