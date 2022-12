Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal vrea să vină în România. Ivana Knoll, interviu „seducător” în playsport – VIDEO & FOTO

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal își dorește să vină să viziteze România. Ivana Knoll a acordat un interviu exclusiv în playsport.ro în care a povestit cum s-a simțit după ce a fost în centrul atenției la turneul din Qatar, dar a dezvăluit că pe perioada acestui turneu final a câștigat peste trei milioane de urmăritori pe rețelele sociale, popularitate care o va ajuta foarte mult în proiectele ei.

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal. A fost titlul neoficial pe care i l-au dat jurnaliștii de la The Sun, dar care i-a prins foarte bine. Ivana Knoll a fost mereu în centrul atenției la partidele Croației de la acest turneu final. Fanii, inclusiv din Qatar, au făcut cu ea o mulțime de poze, iar camerele de luat vederi „au căutat-o” insistent la fiecare partidă. Ținutele sexy și ședințele foto în costum de baie au ajutat-o să câștige fani pe rețele sociale, inclusiv din România.

După fiecare meci, jurnaliștii din străinătate, în special cei din Marea Britanie, o avertizau că este „în mare pericol”. Hainele mulate și decoltate nu sunt foarte apreciate în Qatar și se vorbea de amenzi usturătoare și chiar de posibilitatea ca fosta finalistă de la Miss Croația 2016 să nu mai fie lăsată să intre pe stadion.

„A fost incredibil! Nu aș putea să spun mai mult de atât, Croația este a treia echipă a lumii, iar în ceea ce mă privește am trei milioane de urmăritori în plus. Nu am nicio problemă, a fost o organizare perfectă, nimeni nu s-a purtat urât cu mine, nu a fost nepoliticos, n-am avut nici măcar o situație delicată și am fost aici pe toată durata campionatului mondial”, a mai spus Ivana Knoll în singurul interviu acordat unui jurnalist din România.