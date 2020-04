Cine este Asiana Peng și ce se știe până acum despre iubitul ei. Cum a ajuns la Survivor

Asiana Peng se numără printre curajoșii care au intrat cu mari așteptări în competiția Survivor România 2020, determinată să-și învingă oponenții și să plece acasă cu marele premiu. În plan personal, gimnasta se bucură de o relație frumoasă cu un student de la Facultatea de Medicină Dentară din România. Vezi cum arată iubitul faimoasei Asiana.

O apariție exotică la Survivor România este Asiana Peng, gimnastă care a făcut parte din lotul olimpic al României, având 50 de medalii în palmares. Mizând pe puterea sa de adaptare și pe faptul că nu se teme de nimic, Asiana Peng a intrat în concurs, hotărâtă să dea tot ce are mai bun.

„Sunt rezistentă, am capacitatea de a face față oricărei provocări. Sunt obișnuită cu regimul de cantonamente și cu regulile stricte, pot spune chiar spartane. Probabil, acesta este un mare avantaj pentru mine. Mai mult, sunt un om plăcut, sociabil, fără răutăți, sincer, motiv pentru cei care vor conviețui cu mine să mă îndrăgească. Voi lupta până la capăt pentru echipă în special, dar și pentru a fi eu cea care va câștiga Survivor România“, a declarat ea.

În plan emoțional, gimnasta se poate lăuda cu o viață plină de iubire. Nu mulți știu că sportiva are un iubit, student la Facultatea de Medicină Dentară, un tânăr hotărât și sigur pe el, care o îi oferă Asianei tot suportul, indiferent de demersuri sau situații critice.

Drept dovadă, atunci când faimoasa a fost propusă spre eliminare de către colegii de echipă, alături de Cristina Șișcanu și de Ruby, Alex s-a prezentat, în premieră, la emisiunea Ștafeta Mixtă, pentru a o susține pe concurentă.

„Nu am pierdut nici măcar o secundă din Survivor România. Cel mai greu moment de până acum a fost atunci când a fost nominalizată. Îmi aduc aminte că eram în sufragerie și când am auzit numele ei, nu mi-a venit să cred, pur și simplu, mi-a căzut fața, mai ales că se discutase despre evoluția echipei, că ei vor gândi ca un tot unitar, iar când se votează se scoate din echipă singura atletă. Asiana are 14 ani de sport în spate. Lumea a prins drag de ea, a ajuns la inima telespectatorilor, sunt sigur că va merge mult în show“, a declarat tânărul.