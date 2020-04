Eliminare surprinzătoare la Survivor România. Cine a plecat din emisiunea de la Kanal D

Eliminare neașteptată la Survivor România! Un nou concurent a spus adio competiției sportive. Cine este acesta și ce le-a spus coechipierilor în seara votului final?

Acerba competiție Survivor se apropie cu pași repezi de sfârșit. Din păcate, din ce în ce mai mulți concurenți părăsesc emisiunea. De data aceasta, Asiana a fost cea care a trebuit să-și ai adio de la trofeul cel mare și de la premiul pus în joc. Cu toate astea, fanii ei sunt mândri de cât de departe a ajuns în show-ul sportiv și de cât de bine a rezistat condițiilor extreme.

Deși de acasă părea că are multă susținere, fanii Elenei de al Mandinga au fost mai mulți, așa că iubita artistă a trecut ca prin urechile acului de eliminare. Publicul a votat-o pe Elena, iar Faimoșii pierd pentru a doua oară consecutiv un meci în fața Războinicilor. Echipa albastră pune din nou mâna pe imunitate, iar adversarii sunt din ce în ce mai slăbiți de puteri. Asiana l-a votat pe Ghiță „din punct de vedere social”, Ghița a nominalizat-o înapoi. „Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”, a spus el.

Asiana și-a spus părerea la finalul serii, iar reproșurile la adresa echipei alături de care a locuit până acum nu au fost puține. Din păcate, sportiva s-a simțit trădată de la început, așa că a uitat de orice prietenii care ar putea exista în cadrul competiției și și-a urmărit scopul.

„Nu mă surprinde votul, de când sunt la Survivor trăiesc printre șerpișori. Mă simt super bine. Ideea e că, atunci când am decis să vin la Survivor România, obiectivul a fost să o fac pe mama să vadă că mă descurc și fără ea și că pot să o fac mândră. Asta mi-a fst confirmat când am câștigat proba de comunicare și am vorbit cu ea și mi-a spus că e foare mândră de mine, așa că obiectivul meu a fost îndeplinit”

Asiana Peng