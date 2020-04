Un nou cuplu la Survivor România. Sunt de aproape două luni împreună, dar nimeni nu și-a dat seama

Survivor România surprinde în sezonul acesta cu o idilă! Se pare că destinul unor doi tineri s-a unit în Dominicană, cu ajutorul unuia dintre cele mai grele show-uri de televiziune. Amorezii sunt împreună de aproape două luni. Ce șanse li se dau relației lor pentru după finele competiției?

Doi tineri au acceptat provocarea de la Survivor România fără să gândească la faptul că aceasta le-ar putea aduce o experiență în plus și pe partea amoroasă. Cei doi s-au trezit departe de familii, înconjurați de peisaje superbe, dar fără condiții și doar cu gândul de a-și câștiga porția de mâncare de pe o zi pe alta. Unul din cele mai aspre proiecte este privit cu ochi dulci de către Karina și Andrei, amorezii acestui sezon care se bucură de o altă perspectivă și de săgeata lui Cupidon care a aterizat unde trebuie. Dacă majoritatea coechipierilor văd cu ochi buni idila lor, mătușa blondinei – cea care a crescut-o – se pare că nu crede că nepoata ei este cu adevărat îndrăgostită. Aceasta o susține, dar consideră că singurul care se bucură de o poveste de iubire în Dominicană este doar Andrei.

„M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea mi se pare mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”

Mătușa Karinei