Cine este Andreea Prisăcariu. Românca este printre cele mai sexy jucătoare de tenis – FOTO

Andreea Prisăcariu este o jucătoare de tenis româncă, născută în 2000. În decembrie a câștigat un turneu dublu în Antalya, unde a jucat alături de Andreea Roșca, împotriva Viktoriiei Dema și a Cristinei Dinu, din Ucraina, respectiv România, încheind cu scorul de scor 3-6, 6-4, 10-6 și au încasat un cec de o mie de dolari. Până în prezent, jucătoarea din Iași a câștigat din tenis 24.937 de dolari. Iată cine este Andreea Prisăcariu.

Andreea Prisăcariu, una dintre speranțele tenisului românesc, este din Iași și este fiica magistratului Cornelia Prisăcariu. Aceasta are vârsta de 20 de ani și este fostă campioană națională la juniori și a făcut parte din loturile naționale de tineret ale României.

Ea este una dintre cele mai sexy tenismene de la noi din țară, care are o prezență spectaculoasă și datorită celor 21 de tatuaje pe care le deține. Fiecare tatuaj are o semnificație aparte.

”Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele.

Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, a declara în urmă cu câteva luni, potrivit digisport.ro.