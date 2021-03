Cine este Andreea Climatiano de la Chefi la Cuțite. Vei plânge dacă îi afli povestea vieții

Andreea Climatiano a fost una din surprizele bucătarilor de la masa juriului, dar și a fanilor emisiunii. Unii dintre telespectatori îi conferă de acum sprijinul lor în cadrul competiției pentru gătit. Care este povestea emoționantă a tinerei?

Una din concurentele care cu siguranță a smuls lacrimi grele celor de acasă este Andreea Climatiano. Tânăra a avut parte de o viață greu încercată, deși are doar 20 de ani. Experiențele au făcut-o să se maturizeze prematur și să facă alegeri grele pentru momentele în care era.

Fata din Iași a reușit și să-i impresioneze pe jurați cu preparatul ei moștenit ca rețetă de la bunica ce a crescut-o. Copilăria ei a fost una traumatizantă, iar mărturiile ei i-au șocat de-a dreptul pe chefi.

Andreea a suferit nenumărate abuzuri chiar din cauza celei care a născut-o, totul întâmplându-se după ce bunica ei s-a stins din viață. Acum, însă, și-a găsit liniștea alături de un bărbat cu mult mai în vârstă decât ea.

Bărbatul care a ajutat-o să-și găsească echilibrul are 67 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, ulterior au ieșit la o cafea și au sesizat cum se înțeleg de minune. Fata îl consideră cel mai bun prieten al ei fără de care nu-și mai vede viața.

„După ce bunica a murit, s-a schimbat totul, a fost foarte greu, am rămas doar cu mama și nu mă înțelegeam deloc cu ea. Nu mai aveam pe niemni care să mă creadă și să mă protejeze. Am avut foarte multe momente în viață în care nici nu îmi puteam să îmi imaginez că voi ajunge la 20 de ani, aveam persoane în jur care formau un mediu toxic și mi-a fost ușor să îmi fac o lume în care eu nu aveam vreun sens.

Am crescut repede, după ce a murit bunica mea am rămas cu mama. Când se enerva devenea abuzivă fizic și psihic. Am plecat de acasă la 17 ani, a fost destul de greu, dar am reușit să o fac și a fost cea mai bună decizie. Am fost abuzată sexual în clasa a 8-a. O perioadă lungă am încercat să nu îmi aduc aminte de asta. Am fost la psiholog, am fost la Poliție, am dat declarații. Într-o zi am auzit-o pe mama spunându-i polițistului că doar caut atenție’

Andreea Climatiano, concurentă la Chefi la cuțite.