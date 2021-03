Gina Pistol a izbucnit în plâns la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat la Antena 1

Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi chiar în show-ul pe care îl prezintă. Ce a făcut-o să lăcrimeze pe viitoarea mămică? Fanii au susținut-o și au încurajat-o de acasă.

Gina Pistol, în lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat

Noul sezon din Chefi la cuțite vine cu povești impresionante, emoții intense și experiențe noi pentru viitoarea mămică ce este asistată în călătoria aceasta de șefii care-i sunt foarte buni prieteni și de Speak, colegul din culise.

Ediția recentă a celebrului show culinar a venit cu o surpriză de proporții pentru gazda noastră. Nici bine nu a început a treia filă din sezonul 9 că iubita lui Smiley a izbucnit în lacrimi.

Nicoleta Pop, prima concurentă din acea seară, a reușit să ofere trăiri aparte tuturor. Aceasta deține un atelier de broderie computerizată, iar drept cadou i-a adus Ginei o bluziță pentru fiica sa, inscripționată cu un mesaj deosebit: ”Simpaticilor, m-ați așteptat mult?”.

”Awww! Hai mă… Mulțumesc! Mamă, ce drăguță e! Draga lui mama… ”Simpaticilor, m-ați așteptat mult?” Da, mult! Mulțumesc foarte frumos, din suflet! Nici nu mai am cuvinte”, a zis Gina Pistol în timp ce încerca să-și stăpânească lacrimile. ”Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum trebuie să mă mai uit prin ea pentru că am eu așa o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum mă uit în fiecare zi în ea”, a mărturisit Gina Pistol.

Doar câteva zile o mai despart de ochii calzi ai primului său copil, iar asta o emoționează până la cer și înapoi. Din păcate, sarcina i-a cauzat câteva probleme cel puțin în ultima perioadă.

„În perioada asta toată lumea îmi recomandă să dorm, să mă odihnesc, dar ce credeți: Nu pot să dorm. Dorm o oră jumate, două cel mult, mă trezesc (…) cumva cred că mă pregătesc pentru ce va urma”, a mai spus frumoasa vedetă.

Smiley e pregătit să devină tată

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mărturisit prezentatorul de la „Românii au talent” despre cel mai important moment din viața sa care stă să vină.