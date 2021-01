S-a aflat cine este Amna, apariția surpriză de la Survivor România. A trecut prin momente cumplite, plângea în hohote. Care este motivul, citiți în articolul de mai jos.

Cine este Amna, concurenta de la Survivor. Prin ce coșmar a trecut în urmă cu șapte ani

S-a aflat cine este Amna de la Survivor România 2021. Amna are 36 de ani și este cântăreață. Detalii neștiute au ieșit la suprafață odată cu apariția ei la showul TV din Republica Dominicană.

Acum, Amna s-a alăturat echipei Faimoșilor în sezonul 2 al showului televizat Survivor România. Show-ul de pe Kanal D va fi difuzat în fiecare miercuri și joi, de la 22:30 și de vineri până duminică, de la orele 20:00.

Cum o cheamă, de fapt, pe Amna

Ca și concurenții din sezonul trecut, și anul acesta participanții vor trebui să facă față unor situații extreme în jungla Republicii Dominicane.

Amna, pe numele ei real, Cristina Andreea Mușat, este cântăreață de pop/dance. Amna a devenit cunoscută publicului larg după ce a lansat hitul Tell Me Why’, în colaborare cu Tom Boxer.

Amna are un băiețel de 7 ani

Amna de la Survivor are 36 de ani, s-a născut în Slatina, însă a copilărit în București. De asemenea, amna a studiat pianul și canto la Liceul George Coșbuc specializare bilingvă. În plus, Amna a absolvit facultatea de Relații Internaționale.

În luna august a anului 2014, cântăreața Amna a născut un băiețel, iar după naștere, vedeta s-a luptat cu depresia. Din fereicire a reușit să treacă peste episodul negru din viața ei cu ajutorul familiei.

Amna s-a luptat cu depresia după naștere

”După naștere, mă uităm în oglindă și izbucneam în plâns. Plângeam în hohote. Nu-mi plăcea ceea ce văd. Eram grasă, îmi venea să-mi smulg părul din cap. M-am apucat să țin dietă, așa că am scăpat de 7 kilograme în primele trei săptămâni. Trebuia să revin pe scenă pentru că aveam concerte programate. Am avut noroc că managerul meu, Laura Gruia, nu mă lasă să trăiesc cu depresia.

Mereu când mă apucăm de plâns, mă sună și îmi spunea că am nu știu ce concert sau că în două ore filmez pentru nu știu ce emisiune. Acum am trecut, sper, peste acea perioada și mă bucur de copilașul meu. Am avut noroc și că soțul meu a fost lângă mine, și că mama mea m-a ajutat foarte mult cu copilul”, povestea Amna la acel moment.

Amna s-a separat de soțul ei acum doi ani

De asemenea, în vara anului 2019, Amna de la Survivor a confirmat despărțirea de soțul ei, după 9 ani de căsnicie. De atunci s-a concentrat pe cariera din muzică și pe creșterea fiului ei, David Cristian. ”Nu mi-am dorit să ating acest subiect, dar presa a fost cu un pas înaintea mea.

Am fost tot timpul o persoană asumată, aşa că vă confirm faptul că am divorţat. Ca şi până acum, îmi doresc ca tot ce ţine de viaţa mea personală să rămână aşa. De aceea, nu voi mai dezbate acest subiect. Vă mulţumesc mult pentru înţelegere! Mă voi concentra pe muzică, aşadar, stay tuned”, a transmis vedeta la acel moment.