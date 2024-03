Cine este Alex Militaru, de care divorțează Carmen Grebenișan. Puțini știu ce studii are și cu ce se ocupă

Cine este Alex Militaru? Carmen Grebenișan și Alex Militaru au decis să meargă pe drumuri separate după doar trei ani de căsătorie. Fosta concurentă de la Asia Express a confirmat separarea de soțul ei în umă cu puțin timp printr-un mesaj lung pe rețelele sociale.

Cine este Alex Militaru, de fapt

„Acestea fiind spuse, cred că v-ați dat seama, probabil de ceea ce s-a întâmplat. Eu și Alex am ales să ne separăm de comun acord printr-o modalitate prietenoasă. În scurt timp, eu o să mă mut din locuința pe care o avem împreună. Când o să simt să expun mai multe detalii despre acest subiect în online, o să o fac. Ce vă comunic acum s-a întâmplat deja de câteva săptămâni. Tot ce trebuie să știți este că nu e o decizie impulsivă. Este o decizie rațională, concluzionată în mult timp, pe baza unor motive pe care, evident, nu pot să le expun pentru că țin de intimitatea noastră pe care o respect. Noi ne înțelegem bine și chiar ținem mult unul la celălalt, dar uneori asta nu este de ajuns. Tot ce trebuie să știți este că nu suntem supărați și nu o să ne vedeți depresivi. Suntem destul de maturi încât să luam această decizie înainte să se ajungă la un moment mai tragic. Am ales să mergem mai departe separat. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați susținut atât împreună, cât și separat”, a scris vedeta pe internet.

Carmen Grebenișan este foarte cunoscută în mediul online și a avut, de-a lungul timpului, diverse apariții la TV. Însă, fostul ei soț, Alex Militaru, s-a ferit mereu de lumina reflectoarelor, așa că puțini știu ce meserie are, de fapt.

Cum s-au cunoscut Carmen Grebenișan și Alex Militaru

Alex Militaru și Carmen Grebenișan s-au cunoscut când influencerița era deja într-o altă relație. Inițial, între cei doi s-a legat o strânsă prietenie, bazată doar pe încredere, apoi au realizat că se iubesc.

În timpul unui interviu, Carmen Grebenișan a susținut că nu a fost dragoste la prima vedere și că relația lor a prins contur datorită compatibilității la nivel amical:

„Ne înțelegeam foarte bine, dar nu am trecut de un prag mai mare de atât. După despărțirea de fostul iubit, mi-am dat seama că omul acesta era cumva prietenul meu și mai mult de atât. De-asta s-a întâmplat totul atât de repede. Noi suntem împreună practic din februarie [2020]. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical.

Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri. Să fii cu cineva care te motivează să ai o viață și mai bună, pentru că relațiile sunt mai mult decât sentimentul acela de iubire. Într-o relație trebuie să vă inspirați unul pe celălalt încât în fiecare zi să deveniți cea mai bună versiune a voastră”.

Ce studii are Alex Militaru

Așadar, fostul ei soț activează într-un domeniu cu totul diferit. Alex Militaru a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina, după care și-a continuat studiile la București, unde a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. El este de profesie farmacist.