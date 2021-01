S-a aflat cine este Alecsandru Dunaev, de fapt. Secretele neștiute ale actorului din serialul ”Adela”, nou lansat la Antena 1, sunt disponibile în articolul de mai jos.

Cine este actorul din serialul Adela, de fapt. Alexandru Dunaev și-a pus sufletul pe tavă în fața telespectatorilor

Cine este Alecsandru Dunaev, de fapt, actorul care joacă în noul seial care a înceceput la Antena 1, scrie click.ro. ”Adela”, este un nou serial produs de Ruxandra Ion, care îl are în rol principal pe Alecsandru Dunaev, în vârstă de 29 de ani.

Acesta joacă alături de Mara Oprea, o actriță care și-a făcut debutul în cariera artistică cu acest rol, dar și alături de frumoasa actriță Oana Moșneagu.

Cum este Mihai din serialul ”Adela”

”Mihai este un tip extrem de ambițios, încăpățânat chiar, uneori. Însetat de adevăr, de dreptate, consider că e în stare de multe compromisuri pentru a-și vedea scopurile realizate. Dar mai multe vă las să descoperiţi în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1”, a declarat Alexandru Dunaev.

Actorul a poevstit cum a fost ales pentru rol și că nu i-a venit să creadă când a fost anunțat că a fost ales pentru rolul principal. ”Preselecțiile s-au întins pe o perioadă mai lungă. Eu, personal, am avut la dispoziție mai multe zile în care să demonstrez tot ce pot și să sper că voi fi potrivit pentru rol.

Alexandru Dunaev, plăcut surprins când a fost ales pentru rolul orincipal din ”Adela”

Când am aflat rezultatul castingului, nu mi-a venit să cred și chiar mi-a luat ceva timp până să mă conving că într-adevăr se întâmplă. Cred că eu și Mihai avem câteva lucruri în comun. Curiozitatea dusă la extrem ne e comună, setea de adevăr, o oarecare încăpățânare pe alocuri. L-am înțeles foarte bine pe Mihai de la început și nu au prea existat momente în care să mă îndoiesc de deciziile lui”, a mai spus Alexandru Dunaev.

Alexandru Dunaev a mai dezvăluit cum se înțelege cu colegele sale. ”Foarte bine! M-a surprins plăcut încă de la început conexiunea pe care am realizat-o imediat cu colegele mele. Pe baza acelei conexiuni, și relaționările între personaje se construiesc cu o mai mare ușurință. Deci, da, ne înțelegem bine și la cadru, și în afară lui”, a precizat Mihai din serialul ”Adela”.

Alexandru Dunaev vă apărea și într-un lung metraj

Alexandru Dunaev a spus tuturor ce pasiuni are, dezvăluindu-și astfel secretele. ”Malul Dunării într-un apus de august. La Sulina. Să am și o carte, dacă nu s-a întunecat prea mult. Liniștea să fie spartă de vâslele unei bărci și, dacă nu cer prea mult, să bată vântul dinspre Răsărit și să aducă cu el aerul sărat. Dați-mi trei zile pe an de așa ceva și nu mai vreau vreo altă vacanță”, a concluzionat Alexandru Dunaev.

În plus, Alexandru Dunaev a povestit că va mai juca într-un film, ”Sabrina”. ”E un proiect care-mi va rămâne în amintire mult timp. Nu am un rol extrem de complex, dar e primul proiect de lung-metraj în care vorbesc limba rusă. În plus, e un proiect la care m-am înțeles foarte bine cu regizorul, am venit cu foarte multe propuneri care au fost acceptate și care au conturat un personaj de care eu sunt mândru”, a dezvăluit Alexandru Dunaev.

Alexandru Dunaev a cochetat și cu reclamele

De asemenea, actorul a jucat și în reclame în această perioadă. ”Am avut norocul să experimentez și zona aceasta de reclame, care a reprezentat o experiență benefică pentru mine, am avut enorm de învățat.

Cu scurtmetrajele m-am întâlnit doar în perioada facultății, la proiectele colegilor studenți la regie film. Acum însă mă bucur din plin de experienţa serialului Adela, pe care vă invit să îl urmăriţi în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1”, a concluzionat Alexandru Dunaev.