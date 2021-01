Surpriză: cine este Burlacul 2021. Antena 1 a făcut anunțul oficial chiar azi

Emisiunea Burlacul este extrem de așteptată de fanii fostelor sezoane. Deși a luat o bună pauză de pe TV, formatul revine cu forțe proaspete și cu un nou personaj care vrea să plece la brațul viitoarei soții de la show-ul matrimonial. Cine este Burlacul anului 2021?

Celebra emisiune Burlacul revine la Antena 1! Cunoscutul show a fost calea prin care Andreea Mantea și-a găsit iubirea și singurul bărbat care a reușit să o facă mamă până în acest moment. Desigur că și în restul cazurilor s-au legat relații, unele de durată, altele scurte și năbădăioase cum a fost cea a lui Bogdan Vlădău cu Paula.

Cu toate astea, burlacul de anul acesta e extrem de cunoscut în astfel de conjuncturi amoroase, mai cu seamă că are experiența unei provocări similare. Mai exact, bărbatul care urmează să-și caute jumătatea este Andi Constantin, fosta ispită de la Insula Iubirii.

De-a lungul emisiunii în care a participat a fost unul din cei mai apreciați bărbați de pe insulă, fiind complimentat pentru felul elegant și natural de a acționa, deși era acolo pentru a juca un rol. Fanii proiectului din Thailanda își aduc aminte cum doar în cazul în care a implicat-o pe Denisa bărbatul a fost nevoit să se prefacă, pentru a putea avea dovezile exacte a ceea ce ea nega cu luciditate în încercare de a lăsa o portiță deschisă către iubitul cu care venise de acasă.

”Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi.

Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele. Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”

Andi Constantin (Sursa: comunicat Antena1)