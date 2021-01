Boala de care a suferit o fostă vedetă Antena 1: ”E ca un început de retard”

Nicoleta Dragne este cunoscută publicului larg ca ”ispită” în emisiunea ”Insula Iubirii”, de la Antena 1. Recent, aceasta a adus pe lume o minune de băiețel, însă imediat după ce a născut s-a confruntat cu depresia postnatală.

De această boală, vedeta s-a vindecat singură, însă a admis că ar fi avut nevoie de ajutorul unui specialist.

”A fost un început de depresie, nu a fost ceva dus la extrem. Nu te doboară gândurile rele, sunt anumite chestii pe care dacă le poți controla este bine, dacă nu, te duc într-o zonă mai aiurea. O chestie care nu ține de depresie este parcă ești prăjit, uiți chestii. Eu mi-am dat seama când făceam story pe Instagram și nu mai puteam să vorbesc, parcă ai un început de retard, așa te comporți. Medicii mi-au spus că este normal și că trece de la sine, până te obișnuiești cu noua viața, ce-i drept ne-a luat cam pe nepregătite.

Mă gândesc că dacă aș fi apelat la cineva din exterior, poate că mă ajuta mai repede să trec peste. Am mai fost la psiholog după primul episod de la ”Insula Iubirii”, a fost atâta încărcătură emoțională încât plângeam dacă mă întrebai ce fac. De asta spun că dacă ai nevoie trebuie să mergi. Noi am și avut grijă singuri de copil, doar o lună de zile soacra a venit la noi. La început a fost mai greu, cu alăptatul, că ne trezeam din două în două ore, dar am un copil foarte cuminte”, a spus Nicoleta Dragne la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.