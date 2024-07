Cine e Wiz Khalifa, de fapt. De la succesul internațional la scandalul din România

Rapperul american Wiz Khalifa este cercetat în stare de libertate pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu canabis pe scena festivalului Beach Please din Costineşti. Imagini cu artistul înconjurat de jandarmi la coborârea de pe scenă au apărut pe rețelele sociale.

Wiz Khalifa, implicat într-un scandal în România

„La data de 14 iulie 2024, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, au documentat activitatea unui bărbat (cetăţean SUA), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc. Faţă de cel în cauză, a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale”, a transmis IPJ Constanţa.

Potrivit poliţiştilor, din cercetări a reieşit că „acesta, pe parcursul unui recital susţinut în cadrul unui festival de muzică ce se desfăşoară în staţiunea Costineşti, judeţul Constanţa a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”. Bărbatul este chiar rapperul Wiz Khalifa!

Cine este Wiz Khalifa, de fapt

Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, este un rapper, cântăreț și compozitor american, născut pe 8 septembrie 1987, în Minot, Dakota de Nord, SUA. El a devenit celebru prin stilul său distinctiv de muzică, influențele din cultura hip-hop și numeroasele hituri care au dominat topurile muzicale de-a lungul anilor.

El și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, lansându-și primul mixtape, „Prince of the City: Welcome to Pistolvania,” în 2005. În 2006, a lansat primul său album de studio, „Show and Prove”, care a atras atenția industriei muzicale și i-a adus un contract cu casa de discuri Warner Bros. Records în 2007.

Ascensiunea în muzică

Succesul major a venit odată cu lansarea piesei „Say Yeah” în 2008, care a intrat în topurile rap Billboard. Cu toate acestea, adevărata recunoaștere internațională a venit cu hitul „Black and Yellow” în 2010, o melodie care a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100. Aceasta a fost inclusă în albumul său „Rolling Papers”, lansat în 2011.

Albume și colaborări

De-a lungul anilor, Wiz Khalifa a lansat numeroase albume de succes, inclusiv „O.N.I.F.C.” (2012), „Blacc Hollywood” (2014), și „Khalifa” (2016). De asemenea, a colaborat cu o mulțime de artiști renumiți din industrie, printre care Snoop Dogg, Charlie Puth, The Weeknd, și Ty Dolla Sign. Una dintre cele mai notabile colaborări este piesa „See You Again” cu Charlie Puth, care a devenit un imn emoționant în memoria lui Paul Walker și a dominat topurile internaționale.

Viața personală

Wiz Khalifa este cunoscut și pentru stilul său de viață extravagant și pasiunea pentru marijuana, pe care o promovează frecvent în muzica și viața sa personală. El a fost căsătorit cu modelul Amber Rose din 2013 până în 2014 și împreună au un fiu, Sebastian Taylor Thomaz, născut în 2013.