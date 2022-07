Cine e tânăra care cheltuie 50.000 de dolari pe zi, în medie. De unde provin banii

Cu toții suntem deja familiarizați cu expresiile „mamă casnică” și „tată casnic”. Recent, însă, o tânără din New York s-a descris drept o „fiică casnică profesionistă”. Iar asta pentru că are o „slujbă” inedită, care se rezumă, în principiu, la o singură responsabilitate: cheltuirea banilor părinților. Iată cine e tânăra care cheltuie 50.000 de dolari pe zi, în medie.

În urmă cu circa trei ani de zile, Roma Abdesselam, pe numele său, și-a plănuit să-și lanseze o afacere în domeniul frumuseții și a îngrijirii corporale. Nu a reușit să-și atingă obiectivele astfel încât, în prezent, tânăra este șomeră.

Se descrie, însă, ca fiind o „fiică casnică profesionistă”, iar calitatea pe care o prezintă este cheltuirea banilor părinților. Mai mult decât atât, tânăra consideră că aceasta este slujba pe care ar fi trebuit să o aibă dintotdeauna, mai ales că este și una „distractivă”.

În fiecare zi, femeia în vârstă de 26 de ani primește de la părinții săi sume fabuloase de bani. Potrivit relatărilor newyorkezei, există perioade în care cheltuie chiar și câte 50.000 de dolari pe zi. Într-o serie de postări publicate pe rețelele de socializare, Roma Abdesselam a împărtășit cu internauții stilul extravagant și luxos de viață pe care îl duce.

Mulți utilizatori de pe internet au intrat în frenezie după ce tânăra a dezvăluit câți bani este capabilă să cheltuiască în doar 24 de ore. Ea a recunoscut că există perioade când părinții îi dau mai puțini bani, pentru a o pedepsi. Restricțiile financiare nu durează, însă, mult timp.

Influencerița de pe TikTok (aplicația pe care n-o înțeleg părinții) are o comunitate de peste 600.000 de urmăritori. Pe profilul de pe platforma amintită, tânăra susține răspicat că „slujba sa cu normă întreagă” este cheltuirea banilor părinților. Foarte activă pe internet, Roma Abdesselam poate fi remarcată în diverse materiale video cheltuind chiar și peste 50.000 de dolari într-o singură zi.

Ați crezut că mulți bani se duc pe alimente din venituri? Într-un videoclip, newyorkeza poate fi observată cum cheltuie 600 de dolari numai pe sprâncene. Alți aproape 1.300 de dolari au fost achitați la Cos Bar, pentru câteva produse de îngrijire. Ulterior, tânăra a cumpărat ținute în valoare de 2.221 de dolari de la Zimmermann, de 2.774 de dolari de la Agent Provocateur și de 2.264 de dolari de la Intermix.

Contactată de jurnaliștii străini, Roma Abdesselam a susținut că, într-adevăr, a cheltuit chiar recent o sumă de 50.000 de dolari într-o singură zi. În mare parte, banii au fost cheltuiți pe haine de modă de la Gucci, Dior, Chanel și Prada.

„Acest obicei a devenit foarte, foarte distractiv pentru mine. În fiecare zi, mă trezesc dimineața, iau micul dejun, mă duc la un curs de antrenament și merg la cumpărături cu prietenele mele la Bergdorf’s… Și asta este viața mea de șomeră. În unele zile cheltuiesc 50.000 de dolari. De multe ori mă las păcălită de vânzători, care îmi spun că au un exemplar Chanel exotic. Iar eu sunt ceva de genul: Oh, Doamne, am nevoie de el!”, a declarat newyorkeza Roma Abdesselam, într-un interviu acordat publicației New York Post.