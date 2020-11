Cine e proprietarul vilei de la Izvorani, de fapt. Ce spune Irinel Columbeanu despre incendiu

Celebra vilă de la Izvorani s-a făcut scrum în acest weekend. Irinel Columbeanu a vorbit despre incendiu, dar şi despre actualul proprietar al casei de 1.000 de metri pătraţi.

Vila cu 15 dormitoare s-a făcut scrum în acest weekend. Devenită celebră odată cu relaţia dintre Monica Gabor şi Irinel Columbeanu, uriaşa casă nu ar mai aparţine afaceristului din 2009, aşa cum chiar el a declarat. Mai mult, în urmă cu doar câteva luni, au existat zvonuri conform cărora milionarul a fost executat silit, motiv pentru care ar fi scos-o pe piaţă pentru un preţ modest: 750.000 de euro.

“Casa nu mai e a mea din 2009. Banca nu a câștigat niciodată această casă, nici nu avea cum. Lucrurile acestea au fost de mult judecate. Casa nu era asigurată. Nimeni nu poate câștiga nimic de pe urma acestui incediu, nici măcar eu. Mi-a făcut foarte rău să văd ruinele, am văzut-o și puțin fumegând, dar mie mi-a rămas în minte așa cum era. La interior, erau niște soluții tehnice care ar fi putut să constituie cauza incendiului”, a declarat acesta.

Vila nu mai apărea nici în declaraţia de avere de acum 4 ani, când a candidat la Primăria Capitalei. La acel moment, Irinel Columbeanu nu a dorit să comenteze nimic despre acest aspect. În ciuda acestui fapt, în urmă cu doar ani, acesta a vizitat “palatul” împreună cu iubita sa, Oana, pentru ca tânăra să facă o şedinţă foto în interiorul somptuoasei case.

După incendiul devastator, în care au ars piese de artă importante, tablouri şi mobilier scump, toată lumea se întreabă cine este cel care a suferit o asemenea pierdere financiară. Momentan, la adresă figurează doar sediul firmei deţinute de Columbeanu. Societatea este, însă, în insolvenţă, iar în ultima perioadă casa părea nelocuită: curtea era plină de buruieni, iar vila – neîngrijită.

Aşadar, proprietarul celebrei locuinţe este un mister. De la vila din Izvorani, Irinel a ajuns să locuiască într-un apartament din Colentina şi să conducă o maşină la mâna a doua în valoare de 5.000 de euro. Mai mult, ar fi apelat chiar şi la ajutorul fostei sale soţii, Monica Gabor.

“Irinel a sunat-o pe Monica. A lăsat ruşinea la o parte şi i-a spus că are nevoie de nişte bani şi i-a explicat ce probleme are. Monica o are pe fiica ei de intetinut, pe Irina, în America, aşa că nu i-a spus din prima «Da». Este o situaţie grea pentru el. De când a pierdut toată averea, abia se mai întreţine”, au povestit surse din anturajul lui Columbeanu.