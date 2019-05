Cine e Marcel Ciolacu, noul președinte al Camerei Deputaților. De unde vine deputatul PSD

Marcel Ciolacu este noul președinte al Camerei Deputaților. Deputatul PSD a fost ales în această funcție, care a fost ocupată până acum de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, condamnat la închisoare cu executare.

Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, propunerile partidelor pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Funcția a rămas vacantă după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare.

Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Camerei Deputaților cu 172 de voturi venite din partea colegilor deputați. Raluca Turcan, propunerea PNL, a primit doar 100 de voturi, în vreme ce Kelemen Hunor a obținut 20 de voturi.

Votul din plenul Camerei Deputaților a fost secret cu buletine şi s-a făcut prin apel nominal. Alegerea lui Marcel Ciolacu a fost realizată cu votul a jumătate plus unu din numărul deputaţilor prezenţi.

PNL, USR şi PMP au precizat că o susţin pe Raluca Turcan pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Dar PSD și ALDE l-au susținut pe Marcel Ciolacu. Pentru faptul că au majoritate în plen, omul ales de cele două formațiuni a fost declarat președinte al Camerei Deputaților.

Potrivit regulamentului, președintele Camerei Deputaților este ales cu votul majorității deputaților prezenți.

Deputatul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că democraţia înseamnă un mandat de patru ani și a făcut referire la președintele Franței, căruia nu i s-a cerut demisia după un rezultat sub așteptări.

„Eu am crezut că astăzi este vorba de o prezentare a candidaţilor, mă pregătisem în acest sens. Între timp, lucrurile au fost altfel. Domnul Hunor (Kelemen Hunor, liderul UDMR – n.r.), aveţi perfectă dreptate: preşedintele Camerei nu este şeful deputaţilor. Democraţia are multe sensuri şi o să vă spun unul singur. În 2017, preşedintele Franţei a câştigat alegerile cu 66%, a format guvernul, este şi acum preşedintele Franţei. Duminică a obţinut un scor de 23%. M-am uitat şi eu în presa internaţională – nu a cerut nimeni demisia preşedintelui că nu mai are majoritate. Democraţia înseamnă un mandat, totuşi, de patru ani. Am făcut ca şi partid suficiente greşeli sau decizii care ne-au costat deoarece poporul întotdeauna are dreptate. Asta nu înseamnă că putem să ne jucăm cu cuvântul ‘democraţie’, cu cuvântul ‘majoritate’, sau să facem şi să răsturnăm lucrurile de fiecare dată când vrem noi”

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților