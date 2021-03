Cine e dominatoarea Bianca Bonef de la Burlacul 2021. Meseria ei e incitant de agresivă

Decizie șocantă la Burlacul. Andi Constantin a eliminat-o din competiție pe dominatoarea Bianca Bonef, după ce bruneta și-a bătut joc de simbolul emisiunii. Ce a încercat să facă tânăra de 20 de ani cu trandafirul primit la date și ce presupune meseria sa de dominatoare online.

Situație nemaiîntâlnită la emisiunea Burlacul de la Antena 1. Una dintre concurentele care a intrat în cursa pentru câștigarea inimii lui Andi Constantin a părăsit competiția din a treia ediție. Momentul șocant a fost când tânăra de 20 de ani a primit un trandafir din partea Burlacului, semn de apreciere și intenția de a o cunoaște pe mai bine. Din plictiseală și pentru a se amuza, Bianca Bonef a batjocorit semnificația simbolului emisiunii, punând la cale un joc pentru a oferi trandafirul uneia dintre celelalte concurente.

Acest lucru l-a deranjat profund pe Andi Constantin, care a simțit că locul Biancăi nu se mai află în competiție, obligând-o să părăsească show-ul, după ce aceasta a recunoscut că a făcut o greșeală acceptând trandafirul din partea sa, pe care nu și l-a dorit cu adevărat. Bianca este, probabil, cea mai controversată concurentă care, la numai 20 de ani, are deja un trecut interesant în spate. Bruneta a fost sinceră încă de la prima întâlnire cu Burlacul, mărturisindu-i că este dominatoare online de meserie.

Ce presupune jobul pe care tânăra de numai 20 de ani îl practică? Încă de când a mărturisit cu ce se ocupă, fanii emisiunii au fost curioși de a afla mai multe despre meseria brunetei. Domnișoarele și doamnele care sunt dominatoare online sunt angajate pentru a îndeplini dorințele erotice ale clienților care le privesc, de la distanță, prin intermediul ecranelor. Bianca se îmbracă provocator, folosind accesorii incitante precum cătușe sau bici și nu are niciun fel de contact fizic cu cei care tânjesc după trupul său.

Indiferent cât de ciudate pot fi fanteziile clienților, bruneta a declarat în cadrul emisiunii Burlacul că aceștia îi pot cere să fie ridicați în slăvi, lăudați sau umiliți, pentru a le fi satisfăcute cele mai arzătoare fantezii. Bianca Bonef a recunoscut că face acest lucru pentru că se câștigă banii într-o manieră foarte ușoară și chiar îi place ceea ce îi face, lucru care i-a ridicat semne de întrebare Burlacului Andi.

Fosta ispită de la Insula Iubirii le-a mărturisit fetelor de la Burlacul, încă din al doilea episod, că nu o judecă pe Bianca pentru faptul că practică această meserie, deoarece și el a lucrat ceva asemănător acum mai bine de șase ani, o perioadă din viața sa de care nu este tocmai mândru:

„Când m-am dus la acea emisiune (n.r – Insula Iubirii), mi-am învins cea mai mare frică: cea de a mă expune. Știam că, odată intrat în lumina reflectoarelor, există marele risc de a se afla acest capitol din viața mea. Poate știți despre ce e vorba, poate nu, dar este vorba de ceva asemănător cu ceea ce făcea Bianca. M-am lăsat ispitit.

Am plătit cu demnitatea și banii. Nu eram mândru de ce vedeam în oglindă. Am înțeles că acesta nu este un drum pe care mi-l doresc și am renunțat. Asta se întâmpla acum șase ani. Nu se poate să închizi într-o cutiuță trecutul și să o arunci în mare. Eu a trebuit să trăiesc cu consecințele.

Am încercat să-mi construiesc o nouă viață, cu demnitate, însă trecutul m-a urmărit, orice voiam să fac era umbrit de frica de a fi judecat pe drept, pentru că ce am făcut este imoral. Niciodată nu voi repeta greșeala pe care am făcut-o. Bianca, atunci când a povestit ce face, mi-am dat seama că o spune cu mândrie. Mi-am dat seama că se află pe un drum greșit.”, a declarat Andi la Burlacul.