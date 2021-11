Cine ar trebui să plătească tratamentul bolnavilor cu covid-19, de fapt. Beatrice Mahler oferă lămuriri

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din București, a spus că românii nevaccinați nu ar trebui să își plătească spitalizarea dacă se îmbolnăvesc cu coronavirus.

Beatrice Mahler a afirmat că pacientul cu coronavirus trebuie să aibă dreptul la tratament gratuit:

„Vorbim de o boală care implică sănătatea publică. În acest moment orice afecțiune care are risc contagios, care afectează inclusiv populația vaccinată, nu ar trebui să plătească.

Bolnavul din România are dreptul la sănătate, are acest drept asigurat de către stat. Așa cum pacientul cu tuberculoză are dreptul la tratament gratuit, și pacientul cu Covid ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”, a spus Beatrice Mahler la Antena 3.