Cine ar fi tatăl celui de-al doilea copil al Vulpiței, de fapt. Socrii o acuză iar de infidelitate

Viorel și Vulpița au revenit în fața camerelor de luat vederi. Cei doi au călcat din nou pragul emisiunii Acces Direct, dar de data asta în formulă de trei. Ce se întâmplă în cuplul moldovenilor din Blăgești și de ce o acuză socrii tinerei de infidelitate?

Noi controverse în cuplul soților Stegaru. Cu cine ar fi făcut Veronica cel de-al doilea copil?

Noi controverse în familia Stegaru! Fanii serialului celor doi s-au bucurat enorm să-i revadă pe micile ecrane și să afle cum este acum viața lor. Din păcate, aceștia nu au venit cu vești bune, pentru că la doar câteva luni după ce au părăsit show-ul, lucrurile nu au mai fost la fel. Cuplul a fost asaltat de fani, iar cu toate că au avut parte de o notorietate uriașă s-au întors la aceleași condiții precare unde acum sunt nevoiți să crească n viitorul apropiat doi copii. Socrii Veronicăi nu o mai susțin și sunt de părere că nu este însărcinată cu fiul lor. Vulpița nu mai are deloc liniște, iar pe lângă Ilinca și Dumitru Stegaru alte voci se fac auzite în acest caz. Vecinii moldovenilor fac dezvăluiri despre perioada imediată de la întoarcerea lor din Capitală. “Ei au văzut filmulețul cu ea filmată pe câmp, în timp ce era cu niște băieți și vă dați seama că nu o mai pot suporta. Nu știu cum de au primit-o, că nu o plac deloc. Tanti Ilinca e mai înțelegătoare, dar bătrânul, deloc. Are și dreptate”, a declarat unul dintre vecini sub protecția anonimatului, relatează publicația vremeanoua.ro.

“La țară este de muncă. Au cal, găini, trebuie să rânești, să muncești la câmp, să aduni ce-ai semănat, să mături, sã speli. Dar ei nu au muncit niciodată serios, că nu le e în fire. Apoi, tanti Ilinca nu prea îi zicea Veronicăi nimic, dar nenea Mitrel (n.r.: tatăl lui Viorel) nu o suferea deloc. Față de noi, acum vreo săptămână, nenea Mitrel o făcea pe Veronica în toate felurile. Spunea că numai la băieți îi stă capul, în rest, la nimic nu se pricepe”, a mai mărturisit un alt sătean. Cine vor fi nașii copilului?