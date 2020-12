Monica ex-Candy, în doliu. Tatăl fiului său a murit. Era celebru în toată România

Jeanine Ionescu, cea care timp de 33 de ani a fost nedespărțită de celebrul impresar, Lucian Ionescu, va fi externată mâine de la Spitalul Victor Babeș, unde cadrele medicale au făcut tot posibilul ca să o salveze.

Lucian Ionescu a lăsat în urmă o durere imensă. Pe data de 26 decembrie, inima impresarului s-a oprit, după lupta cu noul coronavirus. Jeanine, văduva artistului, a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru impact.ro.

Jeanine Ionescu a povestit despre dragostea pe care i-o poartă lui Lucian. De dragul artistului, ea a trecut și peste relația lui extraconjugală cu Monica Andrei, fosta solistă a trupei Candy.

El se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, cântărea 140 de kg, era supraponderal, și suferea de diabet. Purta mască cu filtru peste tot, nu știu de unde am luat amândoi boala asta păcătoasă”, a mărturisit Jeanine Ionescu.

Pe 26 decembrie am primit un telefon, era un cadru medical de la Spitalul ”Cantacuzino”, mă anunța că nu s-a mai putut face nimic, că inima lui Lucian s-a oprit. Avea 62 de ani.

”Lucian și Monica au un fiu, pe Matei, care înseamnă dar de la Dumnezeu, îl iubesc ca pe copilul meu, l-am crescut. Cu Monica am făcut pace de mult timp, este un om tare bun, stă acasă cu ceilalți copii ai mei, până mă externez.

Și Jeanine Ionescu a s-a confruntat cu simptome specifice coronaviruslui. Ea va fi externată mâine pentru a se ocupa de înmormântarea celebrului impresar. Înmormântarea va avea loc miercuri sau joi, în funcție de rezolvarea actelor.

”Mi-a fost tare rău, vreo patru zile am avut nevoie de tratamente și de oxigen. Eram într-o stare atât de rea încât dacă cineva ar fi îndrăznit să-mi ia masca de oxigen de pe față l-aș fi împușcat, atât de mare era disperarea de a avea aer! Am avut febră, în jur de 39, nu mai aveam gust, miros!

Eu nu prea credeam în acest coronavirus, sinceră să fiu, nu credeam că este atât de grav. Nu știu de unde ne-am îmbolnăvit, de la cine am luat. Noi am fost și la munte, și la televiziune, dar nu pot da vina pe nimeni, am fost în multe locuri”, a mai spus ea, pentru sursa citată.