EXCLUSIV Adevărul despre Andra, scos la iveală la final de an. Reproșurile sunt dure: ”A uitat că mâncam pâine cu ceapă în turnee?”

Jeanine Ionescu, văduva impresarului Lucian Ionescu, susține, în exclusivitate pentru impact.ro, că mulți artiști cărora soțul ei le-a oferit concerte, la vremuri grele ori la debutul muzical, l-au dat uitării. ”Of-ul lui cel mare a rămas că Andra, care a mâncat cu noi pâine și ceapă în turnee, nu s-a bucurat de revederea lui, total întâmplătoare, din parcarea unei benzinării. A ridicat geamul mașinii și a făcut semn că se grăbește. Lucian ar fi vrut să o îmbrățișeze, a fost foarte trist. Andra a fost ca și copilul lui când lucrau împreună”. Din păcate, Lucian și familia Andrei au trecut, de-a lungul vremii, și printr-un acid război al declarațiilor care le-a zdruncinat din temelii prietenia.

Jeanine Ionescu și-a ajutat enorm soțul cu firma lor de impresariat, așa că îi cunoaște personal pe toți artiștii cu care Lucian a colaborat:

Totuși, în urmă cu 10 ani, tot acest miraj și amintirile frumoasele aveau să se spulbere în urma unei întâmplări:

”Eram cu Lucian într-o benzinărie din zona Unirii. El a văzut mașina Andrei, ea era însoțită de tatăl său. Lucian a vrut să se apropie, ca să o îmbrățișeze, dar ei au ridicat geamul și i-au făcut semn că se grăbesc. Lucian a revenit trist în mașină și mi-a spus: ”Cum, măi, să-mi facă Andra așa ceva? Voiam să o pup, să o îmbrățișez, că tare dor mi-a fost de ea! Am lucrat cândva împreună, ne-a fost bine”. Mi-aș dori ca Andra să citească acum aceste rânduri. Poate va regreta că nu s-a oprit din drumurile ei pentru o ultimă îmbrățișare. Trebuie să le fim recunoscători celor care ne-au ajutat în viață”, ne-a mai declarat Jeanine Ionescu.

Dând însă timpul înapoi, Lucian a avut și câteva dispute cu familia Andrei, în urma unor declarații făcute de impresar la Zeus TV, în 2012:

”Pe Andra am scos-o din foame când a aruncat-o Costi Ioniţă, eu am preluat-o 6 luni. Andra cânta pe 100 de euro şi eu am dus-o până la 400-500 de euro”.