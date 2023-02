Ciclon arctic devastator în această iarnă. Vor fi temperaturi de -50 de grade, vine urgia în America

Milioane de americani se vor confrunta, în acest weekend, cu un ciclon arctic care apare „o dată într-o generație”. Meteorologii din Statele Unite prognozează temperaturi de până la -45 de grade Celsius! Furtuna, despre care specialiștii susțin că are loc extrem de rar, va afecta zone extinse din SUA.

De precizat că, la finele anului trecut, „ciclonul-bombă” polar a făcut ravagii în SUA, cele mai afectate zone fiind Buffalo și New York. Atunci, peste 60 de oameni și-au pierdut viața din cauza zăpezilor mari și a gerului.

În weekend, mai multe zone din Statele Unite vor fi lovite de noi fenomene meteo extreme. Agențiile americane de meteorologie avertizează că vremea rece ar putea aduce temperaturi minime record în New York, New Jersey și New England. Iarna care va năvăli în Noua Anglie „ar putea fi cea mai rece din ultimele decenii”, a spus Centrul de Previziune Meteo. Astfel de condiții meteo pot provoca degerături în doar 5-10 minute.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), un front de aer arctic va fi însoțit de vânturi reci de până la -45 de grade Celsius, notează The Guardian. Având în vedere „temperaturile de Siberia”, specialiștii americani au lansat și un avertisment serios pentru populație: „Vântul rece este extrem de periculos. El poate provoca degerături pe pielea expusă în aer liber, în doar 5 minute”!

Pe lângă frig sunt anunțate și furtuni scurte, dar puternice de zăpadă. La ora actuală, peste 15 milioane de oameni sunt sub alerte de ger și ninsori. Din fericire, urgia polară va dura doar aproximativ 36 de ore. În cea mai mare parte a nord-estului țării, temperaturile sunt de așteptat să crească până duminică după-amiază.

An Arctic cold front will push into the forecast area late this evening into the the first part of tonight. This front will bring the threat of snow squalls across the north around midnight with some squalls pushing south of the mountains in NH between 1 AM and 4 AM. pic.twitter.com/cpgCy8MVOS

— NWS Gray (@NWSGray) February 2, 2023