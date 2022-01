Chinul prin care Loredana Chivu trece pentru a își reface posteriorul. E ireal cât o costă să îl ‘repare’ EXCLUSIV

Loredana Chivu, fosta asistentă de televiziune a lui Dan Capatos, trage încă ponoasele după operația de remodelare a propriilor fese. După prima operație suferită în urmă cu mai bine de 4 ani, Loredana Chivu a constatat nu doar că „realitatea” e departe de ceea ce și-a propus și dorit cu ceva timp în urmă, dar și că propria stare de sănătate începuse să aibă de suferit din pricina intervenției chirurgicale.

Ca atare, Loredana Chivu s-a întors la clinica unde efectuase primele intervenții, însă aceasta nu mai exista. Patronul acesteia a asigurat-o de bunele sale intenții și a intervenit pentru ca fosta asistentă TV să suporte noi intervenții, cu sprijinul altei clinici de-ale sale.

Totul se petrecea în urmă cu circa un an și jumătate, în vara anului 2020, atunci când vedeta noastră a suportat nu mai puțin de 8 noi intervenții. Care într-un final s-au dovedit a fi fără folos.

Astfel că Loredana Chivu a decis să-și câștige dreptatea în sala de judecată, acționând în instanță clinica la serviciile căreia a apelat cândva pentru respectiva transformare nereușită.

Ratarea intervenției de remodelare fesieră a determinat-o pe cunoscuta Loredana Chivu să ceară în instanță daune financiare în valoare de 1 milion de euro. Vedeta ne-a precizat că, în prezent, dosarul a fost mutat la Tribunalul Municipiului București.

Ea spune că prima înfățișare va avea loc foarte curând și, la o adică, e dispusă să meargă inclusiv în sala de judecată, dacă avocatul său sau judecătorul îi vor solicita prezența.

Loredana Chivu susține că s-a asigurat deja ca procesul să nu fie împiedicat cu nimic din buna sa desfășurare, plătind toate taxele necesare.

Al doilea, la fel de important ca și primul, e ca nicio altă fată să nu mai treacă prin ceea ce am trecut eu. Adică substanța aceea folosită în cazul intervenției mele, aquafilling mai exact, să nu mai fie folosită pe corpul unei alte fete. Pot să vă asigur că nu am de gând să renunț!

Loredana Chivu crede că eșecul celor 8 operații se datorează cel mai probabil faptului că unul dintre medici ar fi folosit substanțe ieftine pentru „siliconare”.

Loredana Chivu a încercat în ultimele luni să-și continue viața și în noile condiții. Aceasta s-a supus la 7 noi episoade de internări spitalicești, în altă parte decât clinica cu pricina, în vederea „recuperării” posteriorului.

Ea a și început un tratament pe o durată de min. 6 luni, cu un cost ridicat de peste 50.000 de euro, care să-i permită o refacere a teșuturilor posterioare afectate, dar rezultatele se lasă încă așteptate.

„Am fost poate chiar la un pas de moarte, am făcut septicemie, am ajuns la un alt spital cu tensiunea 6 și așa am reușit să trec peste acele momente groaznice. Totul cu costul a altor 7 intervenții al căror efect începe să se vadă ușor, ușor, și cu o sperietură maximă. Continui să merg la control însă și să am încredere în medicul meu actual!”, a conchis Loredana Chivu, care are mari probleme de sănătate acum.