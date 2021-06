Clipe grele la Chefi la cutițe pentru Florin Dumitrescu! Medicii au intervenit imediat în momentul în care juratul de la cunoscutul show de televiziune s-a confruntat cu anumite probleme. Acesta nu a mai putut să ducă la capăt filmările în momentul în care a simțit că i se va face rău.

Toată lumea s-a speriat la Chefi la cuțite în momentul în care lui Florin Dumitrescu i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor pentru ca acesta să își revină. Chiar în timpul filmărilor, juratul a anunțat că nu se simte deloc bine și că se confruntă cu dureri în zona pieptului și a spatelui.

Florin Dumitrescu a trecut prin momente crunte în momentul în care a trecut pe lângă masa echipei lui Sorin Bontea. Acesta a simțit că i se taie picioarele după ce a simțit mirosul din oala în care concurenții fierbeau burtă, așa că a fost nevoit să se retragă și să ceară ajutorul medicilor. De asemenea, el nu mai ține minte foarte multe lucruri din proba de foc pentru că nu s-a mai putut concentra.

„Am trecut pe la echipa lui Bontea fix când scoteau aerul din oala sub presiune în care fierbeau burta. În momentul ăla mi s-a făcut rău. Mi s-a pus un val așa de ceață, nu mai eram bun de nimic. A venit un miros… de mi-a întors stomacul. Am amețit. Din momentul ăla, eu nu mai țin minte foarte multe lucruri din probă, din battle. Am ieșit afară. Mi-a luat tensiunea. Aveam tensiunea foarte mică.”, a spus Florin Dumitrescu, potrivit Impact .

Cunoscutul jurat de la Chefi la cutițe a luat o pauză chiar în timpul filmărilor după ce a simțit că i se va face rău și s-a confruntat cu anumite dureri crâncene. Florin Dumitrescu a declarat că s-a speriat în momentul în care și-a dat seama de ce se întâmplă, dar tot a încercat să revină în platou și să fie alături de concurenți.

„M-a lovit un miros și mi-e frică să nu-mi declanșat vreun icter mecanic. Nu mai pot. M-a pus în genunchi. O durere foarte nasoală în capul pieptului și-n spate. M-am speriat un pic. Am luat o pastilă că nu mai sunt om, mi s-au tăiat picioarele. Am reușit să mă ridic, am intrat un pic în platou, dar am simțit că nu mai pot să stau în picioare. Am zis că-mi iau pauză, că nu mai pot.” a mai spus Florin Dumitrescu.