Chef Adi Hădean, probleme mari de sănătate după ce a mâncat pepene verde: „O cantitate de nitrați de 30 de ori mai mare decât limita legală”

Chef Adi Hădean s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate după ce a consumat pepene verde contaminat cu substanțe periculoase. Deși pepenele este unul dintre fructele preferate ale verii, acesta poate cauza complicații grave. În cazul lui Adi Hădean, simptomele neplăcute au persistat mai bine de o lună.

Chef Adi Hădean a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza substanțelor toxice din pepenele consumat. Pe parcursul unei luni întregi, a suferit de tulburări digestive severe, cauzate de acest fruct popular în timpul verii. Într-o postare pe rețelele sociale, el a avertizat publicul cu privire la riscurile asociate consumului de pepene contaminat.

Pepeni contaminați și impactul asupra sănătății

Pentru a accelera creșterea fructelor, se folosesc uneori substanțe care pot fi dăunătoare sănătății. Pepenele verde consumat de Adi Hădean s-a dovedit a fi încărcat cu nitrați, ceea ce a dus la problemele sale digestive. Simptomele s-au ameliorat abia după ce a renunțat la consumul de pepene verde.

„Am ajuns la concluzia că pepenii românești de anul acesta sunt compromiși (Doamne iartă-mă), lucru confirmat de faptul că am avut probleme digestive mai bine de o lună, probleme care s-au rezolvat la o săptămână după ce am eliminat pepenele din alimentație. Am început să mă interesez dacă și alte persoane au trecut prin ceva similar,” a împărtășit Adi Hădean pe pagina sa de Facebook.

Pepenii verzi, contaminați cu nitrați

Chef Adi Hădean a descoperit că mai multe persoane din cercul său au avut probleme similare după consumul de pepene verde. În urma unor analize, un laborator a confirmat că fructele erau contaminate cu nitrați în cantități mult peste limitele legale.

„Un prieten, care are acces la un laborator de testare, mi-a spus că în pepenii românești testați de el a găsit o cantitate de nitrați de 30 de ori mai mare decât limita legală,” a adăugat Chef Adi Hădean.