Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute

07 aug. 2025
de Violeta Badea

Reteta simpla de cheesecake

Ușor, rapid și ideal pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la deserturi – așa arată cheesecake-ul proteic cu ciocolată, fără zahăr adăugat. Se prepară cu doar trei ingrediente de bază și este bogat în proteine, având doar 205 kcal per porție. În plus, este gata de pus la cuptor în cinci minute.

Desert rapid, fără făină și fără zahăr

Rețeta a fost popularizată online de @bogdantirziu.retete.sanatoase și @chefbosquet, devenind virală printre cei care țin dietă, dar vor să mănânce dulce fără vină. Cheesecake-ul nu conține zahăr, făină sau alți carbohidrați inutili și este adaptat inclusiv pentru dietele low carb sau keto.

Combinația de ouă, iaurt sau cremă de brânză și ciocolată cu peste 75% cacao oferă un gust intens, cu o textură cremoasă, perfectă pentru deserturi sănătoase. Este ideal după antrenamente sau ca gustare cu puține calorii și mulți nutrienți.

Ingrediente simple și valori nutriționale excelente

Ingrediente (6 porții):

  • 4 ouă întregi
  • 400 g iaurt grecesc 2% sau cremă de brânză light
  • 200 g ciocolată fără zahăr (min. 75% cacao sau variante cu îndulcitor – ex: Torras, Lindt no sugar)
  • (Opțional: 1 linguriță esență de vanilie, 1 praf de sare)

Mod de preparare:

  • Rupe ciocolata în bucățele și topește-o la bain-marie sau la microunde. Las-o 2-3 minute să se răcorească.
  • Într-un bol, amestecă ouăle cu iaurtul sau crema de brânză până obții o compoziție fină.
  • Adaugă treptat ciocolata topită peste amestec, amestecând continuu.
  • Pune esența de vanilie și sarea (dacă le folosești).
  • Toarnă compoziția într-o tavă rotundă (18-20 cm), tapetată cu hârtie de copt sau unsă ușor.
  • Coace la 170°C timp de 35-40 min (cuptor preîncălzit) sau 160°C timp de 25-30 min la air fryer.
  • Lasă la răcit complet, apoi dă la frigider cel puțin 3 ore (ideal peste noapte).

Valori nutriționale per porție (cu iaurt 2% și ciocolată 85%):

  • ~205 kcal
  • ~12 g proteine
  • ~14 g grăsimi
  • ~6 g carbohidrați

Vezi și Cum faci cheesecake fără cremă de brânză. Rețeta pentru pofticioșii care nu vor kilograme în plus!

Variante și idei pentru extra gust

Pentru un cheesecake mai dens, poți combina 200 g iaurt cu 200 g cremă de brânză light. Dacă vrei un plus de proteină, adaugă 10 g pudră proteică de ciocolată în compoziție.

Pentru glazură rapidă, amestecă 5 g cacao cu câteva picături de lapte și îndulcitor lichid. Se întinde ușor peste prăjitura rece și adaugă un plus de savoare, fără calorii în plus. Un desert simplu, delicios și ideal pentru orice plan alimentar echilibrat.

Vezi și Cum faci cel mai bun cheesecake cu fructe de pădure. Rețeta simplă, fără coacere!

