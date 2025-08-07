Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute

Ușor, rapid și ideal pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la deserturi – așa arată cheesecake-ul proteic cu ciocolată, fără zahăr adăugat. Se prepară cu doar trei ingrediente de bază și este bogat în proteine, având doar 205 kcal per porție. În plus, este gata de pus la cuptor în cinci minute.
Rețeta a fost popularizată online de @bogdantirziu.retete.sanatoase și @chefbosquet, devenind virală printre cei care țin dietă, dar vor să mănânce dulce fără vină. Cheesecake-ul nu conține zahăr, făină sau alți carbohidrați inutili și este adaptat inclusiv pentru dietele low carb sau keto.
Combinația de ouă, iaurt sau cremă de brânză și ciocolată cu peste 75% cacao oferă un gust intens, cu o textură cremoasă, perfectă pentru deserturi sănătoase. Este ideal după antrenamente sau ca gustare cu puține calorii și mulți nutrienți.
Pentru un cheesecake mai dens, poți combina 200 g iaurt cu 200 g cremă de brânză light. Dacă vrei un plus de proteină, adaugă 10 g pudră proteică de ciocolată în compoziție.
Pentru glazură rapidă, amestecă 5 g cacao cu câteva picături de lapte și îndulcitor lichid. Se întinde ușor peste prăjitura rece și adaugă un plus de savoare, fără calorii în plus. Un desert simplu, delicios și ideal pentru orice plan alimentar echilibrat.
